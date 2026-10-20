Dónde ver EN VIVO Stuttgart vs. Atlético de Madrid por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Stuttgart recibe a Atlético de Madrid este martes 20 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. El Atlético de Madrid llega como favorito, pero Stuttgart se metió en la pelea europea con puntaje perfecto y no piensa hacerse a un lado.
Los dos equipos quieren mantener el envión que traen en esta fase de grupos, donde cada punto pesa para pelear puestos en la tabla general del torneo.
La actualidad de ambos equipos
Stuttgart viene de dos victorias consecutivas en la competencia. Goleó 3-0 como visitante a Slovan Bratislava y antes había superado 3-1 de local a Viking, un andar que lo tiene cuarto con puntaje ideal tras dos presentaciones.
El Atlético de Madrid, en cambio, mezcla resultados. Después de caer 1-2 ante Liverpool, se repuso con un triunfo 2-0 de local frente a Manchester United. Esa victoria lo dejó con tres unidades y el desafío de escalar desde el puesto 15 de la fase de liga.
Horario del partido
- Argentina: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Fox Sports 2, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN7
- Perú: Disney+ Premium, ESPN7
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN7
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN7
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN7, inter
- México: Max
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN, CBS Sports Golazo
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 13:45 hs
- Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 13:45 hs
- Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
- Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
- Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Stuttgart y Atlético de Madrid se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Fox Sports 2 y Disney+ Premium.
- Stuttgart suma 6 puntos tras vencer a Slovan Bratislava y Viking.
- Atlético de Madrid suma 3 puntos en el torneo.