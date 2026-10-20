Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Champions League

Dónde ver EN VIVO Stuttgart vs. Atlético de Madrid por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Stuttgart y Atlético de Madrid se enfrentan este martes 20 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Stuttgart vs. Atlético, Champions League
Stuttgart vs. Atlético, Champions League

Stuttgart recibe a Atlético de Madrid este martes 20 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. El Atlético de Madrid llega como favorito, pero Stuttgart se metió en la pelea europea con puntaje perfecto y no piensa hacerse a un lado.

Los dos equipos quieren mantener el envión que traen en esta fase de grupos, donde cada punto pesa para pelear puestos en la tabla general del torneo.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

Stuttgart viene de dos victorias consecutivas en la competencia. Goleó 3-0 como visitante a Slovan Bratislava y antes había superado 3-1 de local a Viking, un andar que lo tiene cuarto con puntaje ideal tras dos presentaciones.

El Atlético de Madrid, en cambio, mezcla resultados. Después de caer 1-2 ante Liverpool, se repuso con un triunfo 2-0 de local frente a Manchester United. Esa victoria lo dejó con tres unidades y el desafío de escalar desde el puesto 15 de la fase de liga.

Horario del partido

  • Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 13:45 hs
  • Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 13:45 hs
  • Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 16:00 hs
  • PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 16:00 hs
  • Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 16:00 hs
  • Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 16:00 hs
  • Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 16:00 hs
  • Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 16:00 hs
  • Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
  • Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
  • Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Stuttgart y Atlético de Madrid se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por Fox Sports 2 y Disney+ Premium.
  • Stuttgart suma 6 puntos tras vencer a Slovan Bratislava y Viking.
  • Atlético de Madrid suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones