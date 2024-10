El delantero es una de las cartas más valiosas que tienen los Citizens en su plantel, aunque no juegue tanto.

Julián Álvarez dejó el Manchester City sin demasiada oposición por parte de Pep Guardiola, quien era consciente de que no iba a poder darle muchos minutos al argentino. Erling Haaland es el principal motivo de ello, más no el único, puesto que el equipo inglés tiene varios delanteros destacados, y uno en particular que, partido a partido, se va ganando cada vez más fanáticos.

Ese jugador es Jérémy Doku, extremo belga de 22 años que llegó al Manchester City la temporada pasada y destacó por su desequilibrio por banda y en el mano a mano. Con la salida de Julián Álvarez, Doku comenzó a sumar más y más minutos y empieza a demostrarle a Pep su valía, incluso en la Champions League.

El belga respondió a la confianza que le mostró Guardiola dándole la titularidad contra Slovan Bratislava, y aunque no convirtió, lo que sí hizo fue romper un récord que databa desde la temporada 2008/09 en la competencia. Doku registró 26 toques de balón dentro del área rival, algo que nadie había alcanzado desde aquella temporada.

Jérémy Doku aprovecha los minutos que tiene ahora que Julián no está. IMAGO

Manchester City se impuso por 4 a 0 en su visita a tierras eslovacas, con tantos de Gundogan, Foden, Haaland y McAtee. Esto, sumado a la actuación de Doku, le da a Guardiola grandes sensaciones sobre prácticamente todos los hombres que tiene en el frente de ataque.

Guardiola contento con el triunfo

“Es una fortuna ser entrenador de este equipo. Me encanta, los amo“, declaró Guardiola con clara satisfacción luego del rendimiento de su Manchester City en la capital de Eslovaquia.

“Vinimos aquí y mostramos gran respeto. Los chicos corrieron, el comienzo fue más fácil hasta el 2 a 0 porque ellos estaban más abiertos. Luego de ello se cerraron, lo que suele pasar con el resto de los equipos. Con 18 jugadores dentro del área no es fácil convertir”, analizó Pep sobre el encuentro.

Pep Guardiola se mostró conforme con el rendimiento del City por Champions. IMAGO

“Creamos muchas chances, siento que estamos mejorando paso a paso nuestro ataque, no tuvimos lesiones y los chicos que no venían jugando sumaron muchos minutos. Fue una noche realmente buena“, completó el español.

Lo próximo para el Manchester City será enfrentar a la sorpresa de la Premier League, el Fulham, en un partido que se jugará el próximo sábado en el Etihad Stadium. Los Citizens tienen 14 puntos y son escoltas del Liverpool, mientras que los Cottagers suman 11 puntos, y se ubican sextos en la tabla.