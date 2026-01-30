La desconocida regla de la Champions League que perjudica al Chelsea y Enzo Fernández para los octavos de final

El Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho logró un triunfo clave en la última fecha de la fase de liga de la Champions League; fue 3 a 2 vs. Napoli en el Diego Armando Maradona, un resultado que les permitió finalizar sextos y clasificar directo a los octavos de final.

El Chelsea se salteó los playoffs, y descubrirá su rival de octavos en el sorteo del próximo 27 de febrero, aunque ya sabe que será el ganador de la serie entre PSG y Mónaco, o bien el de Qarabag vs. Newcastle. Sin embargo, y a pesar de la clasificación directa, el conjunto inglés se encuentra en el peor lado de una desconocida regla de la competición.

En su reglamento, la UEFA tiene explícitamente especificado que no se pueden jugar partidos en la misma jornada en el mismo estadio, ciudad o en ciudades a 50 kilómetros a la redonda. Y Chelsea tiene un gran problema: Arsenal (1) y Tottenham (4), también son de Londres y quedaron por encima de los Blues en la tabla de la Champions, por lo que tendrán prioridad a la hora de elegir sus fechas.

Los equipos clasificados directos a octavos tienen, por reglamento, la ventaja de definir de local contra los equipos que vengan de los playoffs. Pero Chelsea no podrá jugar ni martes ni miércoles en Londres, por lo que deberá encontrar una solución que podría llevarlo incluso a tener que emigrar de Stamford Bridge.

Las tres soluciones posibles para Chelsea

Chelsea recién volverá a jugar por Champions League en marzo, por lo que tiene tiempo para solucionar este predicamento en el que se encuentra. No obstante, en cualquiera de los casos, la solución tendrá que salir de lo normal de la competición.

En primer lugar, podría pedir jugar su partido de local el jueves, aunque allí podría tener inconvenientes con el Crystal Palace, si coincide con el desarrollo de la Conference League y la realidad del otro conjunto londiense en la competición europea. También podría complicarse con el cronograma de las retransmisiones.

Otra solución sería invertir las localías, y jugar en casa el primer partido de la serie, permitiéndole jugar al conjunto que llega desde playoffs en su casa para el partido definitorio. Finalmente, la última opción ve al Chelsea salir de Stamford Bridge y jugar su partido el mismo día que Tottenham o Arsenal, pero en un estadio neutral.

La realidad es que Chelsea, pase lo que pase en los playoffs, tendrá que resolver este problema para los octavos de final. Arsenal, Tottenham y el propio Chelsea ya están en octavos y tienen ventaja de localía para dicha ronda, por lo que la situación es real y no depende de supuestos, por lo cual deberá ser evaluada y resuelta para marzo.

