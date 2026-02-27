Luis Enrique reveló la principal diferencia entre la Champions League pasada y esta: “Somos conscientes de eso”

Este viernes tuvo lugar el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26, donde también se dio a conocer el camino que los 16 equipos aún con vida en la competencia pueden tener de cara a la definición en Budapest. El PSG, como campeón defensor, es uno de los candidatos, aunque Luis Enrique se encargó de dejar claro que hay diferencias entre la edición pasada y la actual.

El entrenador español brindó una conferencia de prensa instantes después de conocerse que su equipo enfrentará al Chelsea en octavos de final de la Champions, en una reedición de la final del Mundial de Clubes donde se consagraron los ingleses. Eso sí, Luis Enrique dejó claro que no se trata de una revancha.

Chelsea goleó al PSG en la final del Mundial de Clubes, a mitad del 2025. (Getty)

“No hay sentimiento de revancha, son competiciones diferentes“, destacó Luis Enrique. “En nuestro caso, buscaremos cosechar lo sembrado. Somos los campeones, y por son el resto de los equipos los que tendrán que intentar ganarnos, y ese es su problema“, agregó. “Nos gusta estar en esta fase, representa que estamos entre los mejores en un momento clave de la temporada”.

“Los cruces son fascinantes, como de costumbre. Estoy muy contento de todo. No esperamos nada diferente a lo que vimos. Será fascinante jugar contra un equipo inglés que conocemos bien“, completó al respecto.

Luis Enrique: “Es diferente al año pasado”

Consultado por sobre si ve similitudes con la Champions pasada, donde el PSG tuvo que pasar por los 16avos de final en su camino a la consagración, Luis Enrique dejó claro que no hay muchas semejanzas entre aquella edición y la actual.

Luis Enrique no ve paridad entre la Champions pasada y la actual. (Getty)

“Es diferente al año pasado. Nadie pensaba que podríamos ganar la Champions League pasada. Así que este escenario es diferente“, explicó Luis Enrique. “Todo el mundo dice que podemos ganar esta Champions, pero para hacerlo tenemos que mejorar nuestro rendimiento. Somos conscientes de eso“, destacó.

“No podría decir en qué porcentaje de rendimiento estamos, pero me pone optimista saber la capacidad que tiene nuestro equipo de gestionar los problemas que puede enfrentar en la temporada”, cerró.

En síntesis