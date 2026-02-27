Ni Real Madrid ni PSG: Una supercomputadora predijo un campeón inédito para la Champions League tras el sorteo

El camino hacia la gloria en Budapest ya está trazado. Este viernes, se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26 y, con el cuadro completo, fue cuestión de horas para que la inteligencia artificial dijera presente: la supercomputadora de Opta, basándose en nada menos que 10 mil simulaciones, reveló quiénes son los favoritos para levantar la Orejona.

Pese a que el azar regaló enfrentamientos que prometen, como el choque de PSG ante Chelsea y la reedición del duelo entre el Real Madrid y el Manchester City, el trofeo continental quedará en manos de un equipo que para del otro lado del cuadro. Allí, en lo más alto de los pronósticos y con bastante diferencia, aparece el Arsenal.

Con un contundente 27,4% de probabilidades de ganar el título, los Gunners aparecen como los favoritos a conquistar su primera Champions en toda su historia. Los factores que impulsaron a este resultado son múltiples: lideran la Premier League, finalizaron primeros en la fase de liga (definirán todas las series como locales) y tuvieron un sorteo, a priori, amigable. Es que en octavos chocarán ante el Bayer Leverkusen (con un 85,8% de chances de avanzar) y, de pasar, cruzarían con el vencedor de Bodø/Glimt y Sporting Lisboa. Con ese panorama, tienen un 43,1 por ciento de probabilidades de, al menos, llegar a la final.

Así quedó el cuadro de octavos de final de la Champions League 2025-26.

El top 5 de favoritos a la Champions

Completando el podio asoman dos gigantes: en el segundo lugar se ubica el Bayern Múnich (14,3%), que enfrentará al Atalanta en octavos y cuyo porcentaje de título se ve condicionado por un posible cruce de cuartos ante Real Madrid o Manchester City. El tercer escalón es para el Liverpool (12,8%), que es favorito para despachar al Galatasaray.

Un poco más atrás en la consideración de la máquina predictiva asoman el Manchester City (10,8%) y Barcelona (7,7%). El equipo de Pep Guardiola deberá afrontar un fixture durísimo, mientras que los de Hansi Flick intentarán superar al Newcastle. para seguir soñando.

Sin embargo, un dato impactante del modelo predictivo afecta al Real Madrid: solo cuentan con un 2,8% (9° puesto) de chances pese a ser el máximo ganador histórico de la competición. De todas formas, para conocer la efectividad de la supercomputadora habrá que esperar al 30 de mayo, cuando se conozca al nuevo campeón en el Puskás Aréna de Budapest.

Ranking de favoritos para ganar la Champions League, según Opta

Arsenal: 27,4% Bayern München: 14,3% Liverpool: 12,8% Manchester City: 10,8% Barcelona: 7,7% Chelsea: 6,9% Newcastle United: 4,7% Paris Saint-Germain: 4,6% Real Madrid: 2,8% Sporting CP: 2,7% Atlético de Madrid: 2% Tottenham Hotspur: 1,2% Atalanta: 1,1% Bayer Leverkusen: 0,5% Bodø / Glimt: 0,4% Galatasaray: 0,2%

