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¿Por qué no juega Lautaro Martínez en Inter vs. Shakhtar por la UEFA Champions League?

El Toro es el capitán y principal arma de ataque del Nerazzurri, pero no sumará minutos este miércoles en San Siro.

Lautaro Martínez no jugará contra Shakhtar Donetsk
© Getty ImagesLautaro Martínez no jugará contra Shakhtar Donetsk

Inter de Milán recibe a Shakhtar Donetsk sin Lautaro Martínez, en San Siro, por la Fecha 3 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2026-27. El equipo nerazzurri necesita recuperarse luego de dos derrotas consecutivas, pero no podrá contar con su capitán.

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El Toro no estará presente este miércoles por una lesión. Más precisamente, el delantero de la Selección Argentina sufrió una distensión muscular en el muslo izquierdo y se perderá varios encuentros importantes, incluyendo el derbi contra AC Milan.

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Lautaro Martinez se lamenta contra Club Brujas (Getty Images)

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Ante la ausencia de Martínez, el ataque del Inter para recibir a Shakhtar Donetsk por la Champions League estará conformado por el marfileño Ange-Yoan Bonny y el francés Marcus Thuram.

Formación de Inter vs. Shakhtar

Josep Martinez, Carlos Augusto, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, Djed Spence, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Petar Sucic, Federico Dimarco, Ange-Yoan Bonny, Marcus Thuram. DT: Cristian Chivu.

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Leandro Barraza
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