El futbolista de la Selección Argentina rompió el cero ante el elenco inglés en una de las primeras jugadas del partido. Luego, amplió la diferencia a favor del conjunto italiano.

Como 1907 recibió a Manchester United este miércoles en el marco de la tercera jornada de la fase de liga de Champions League. Los italianos, que llevaban acumulada una victoria -4 a 1 ante Leipzig- y una caída -3 a 2 frente a Feyenoord- se pusieron rápidamente en ventaja con un golazo de Nicolás Paz, futbolista nacido en España que se desempeña en la Selección Argentina.

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Nico, que se encontraba en la puerta del área recibió de parte de Lucas Da Cunha, controló y casi sin pensar metió un zurdazo infernal que se clavó pegada al palo derecho de Senne Lammens, portero de Manchester United que nada pudo hacer ante la genialidad del argentino.

Para el segundo tanto, el volante presionó, recuperó la pelota, la condujo de gran manera y definió al segundo palo a colocar, para no dejarle chances al arquero de los Red Devils.

Los golazos de Nico Paz contra Manchester United

¡EN LA #CHAMPIONS Y CONTRA EL MANCHESTER UNITED! ¡¡INFERNAL GOLAZO DE NICO PAZ PARA EL COMO EN LA FECHA 3 DE LA FASE LIGA DEL TORNEO!!



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🎶 "LA ÚNICA SALIDA ES PAZ, FUE NICO PAZ" 🎶 El jugador de la Selección Argentina presionó, robó la pelota y marcó su doblete ante Manchester United. ¡Y SALIÓ UN TEMAZO DEL BAMBINO!



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Con estos gritos ante Manchester United, Nicolás Paz llega al número 23 en el Como 1907, elenco al que representó en 85 partidos hasta el momento. Sin lugar a dudas, Nico es el futbolista más determinante del mediocampo para adelante en el conjunto que dirige técnicamente Cesc Fábregas.

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