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PSG vs. Barcelona en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Champions League

PSG y Barcelona se enfrentan este martes 20 de octubre, en el Parc des Princes, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

PSG vs. Barcelona, Champions League
PSG vs. Barcelona, Champions League

PSG recibe a Barcelona este martes 20 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Parc des Princes.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, PSG ganó 4-2 como visitante ante Man City. El conjunto lidera la tabla con 6 puntos. Antes ganó 6-1 como local ante Slovan Bratislava.

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Barcelona viene de ganar 4-1 como visitante ante Galatasaray. El equipo ocupa el puesto 3 con 6 puntos. Antes ganó 5-1 como local ante Feyenoord.

El historial entre PSG y Barcelona

PSG y Barcelona se enfrentaron 16 veces en los últimos años: 6 triunfos de PSG, 5 de Barcelona y 5 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/10/2025Barcelona vs. PSG1-2UEFA Champions League
16/04/2024Barcelona vs. PSG1-4UEFA Champions League
10/04/2024PSG vs. Barcelona2-3UEFA Champions League
10/03/2021PSG vs. Barcelona1-1UEFA Champions League
16/02/2021Barcelona vs. PSG1-4UEFA Champions League
08/03/2017Barcelona vs. PSG6-1UEFA Champions League
14/02/2017PSG vs. Barcelona4-0UEFA Champions League
21/04/2015Barcelona vs. PSG2-0UEFA Champions League
15/04/2015PSG vs. Barcelona1-3UEFA Champions League
10/12/2014Barcelona vs. PSG3-1UEFA Champions League

Horario del partido

  • Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 13:45 hs
  • Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 13:45 hs
  • Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 16:00 hs
  • Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 16:00 hs
  • Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 16:00 hs
  • Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 16:00 hs
  • Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 16:00 hs
  • Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 16:00 hs
  • Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
  • Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
  • Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • PSG y Barcelona se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • PSG suma 6 puntos tras vencer a Man City y Slovan Bratislava.
  • Barcelona suma 6 puntos tras vencer a Galatasaray y Feyenoord.
Redacción Bolavip
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