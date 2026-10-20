PSG vs. Barcelona en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Champions League

PSG recibe a Barcelona este martes 20 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Parc des Princes.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, PSG ganó 4-2 como visitante ante Man City. El conjunto lidera la tabla con 6 puntos. Antes ganó 6-1 como local ante Slovan Bratislava.
Barcelona viene de ganar 4-1 como visitante ante Galatasaray. El equipo ocupa el puesto 3 con 6 puntos. Antes ganó 5-1 como local ante Feyenoord.
El historial entre PSG y Barcelona
PSG y Barcelona se enfrentaron 16 veces en los últimos años: 6 triunfos de PSG, 5 de Barcelona y 5 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/10/2025
|Barcelona vs. PSG
|1-2
|UEFA Champions League
|16/04/2024
|Barcelona vs. PSG
|1-4
|UEFA Champions League
|10/04/2024
|PSG vs. Barcelona
|2-3
|UEFA Champions League
|10/03/2021
|PSG vs. Barcelona
|1-1
|UEFA Champions League
|16/02/2021
|Barcelona vs. PSG
|1-4
|UEFA Champions League
|08/03/2017
|Barcelona vs. PSG
|6-1
|UEFA Champions League
|14/02/2017
|PSG vs. Barcelona
|4-0
|UEFA Champions League
|21/04/2015
|Barcelona vs. PSG
|2-0
|UEFA Champions League
|15/04/2015
|PSG vs. Barcelona
|1-3
|UEFA Champions League
|10/12/2014
|Barcelona vs. PSG
|3-1
|UEFA Champions League
Horario del partido
- Argentina: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium, ESPN5
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 13:45 hs
- Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 13:45 hs
- Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 16:00 hs
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
- Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
- Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
- Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- PSG y Barcelona se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- PSG suma 6 puntos tras vencer a Man City y Slovan Bratislava.
- Barcelona suma 6 puntos tras vencer a Galatasaray y Feyenoord.