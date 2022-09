El entrenador de Manchester City volvió a deshacerse en elogios para con Julián Álvarez, pero también admitió cuál es el motivo por el que no juega de titular.

Lo reveló: Guardiola se animó a contar por qué motivo Julián no es titular en el City

Este martes, Manchester City comenzará con la búsqueda de su principal objetivo: la Champions League. El elenco comandado por Pep Guardiola, que tiene a Julián Álvarez como una de sus principales estrellas, visitará a Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y buscará dar el puntapié inicial para ilusionarse con la Orejona.

No será un partido sencillo para los ingleses, que además de compartir el grupo con los andaluces, también lo harán con Borussia Dortmund y FC Copenhague. Y el debut de los comandados por Guardiola tendrá millones de ojos argentinos, ya que además del ex delantero de River, estarán presentes varios de los jugadores de la Selección Argentina: Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Alejandro Gómez, y otro que también vistió la celeste y blanca, como es el caso de Erik Lamela.

Si bien promete ser un partido con muchísimos condimentos, además de un buen juego, el ex entrenador de FC Barcelona admitió en la conferencia de prensa previa el principal motivo por el que Álvarez no es habitualmente titular en los Citiziens.

“Si Haaland no estuviese, Julián sería la primera opción. Estos jugadores, que vienen de un equipo como River, están educados en la obligación de ganar. No sé si hay más presión en el Manchester que en Argentina”, manifestó Guardiola. Y si bien a muchos de los fanáticos de la Araña no les gustó la declaración, entienden que aún debe continuar con el proceso de adaptación. ¿En el futuro veremos a Álvarez con el noruego compartiendo la dupla de ataque?