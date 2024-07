Lo fue a buscar, lo levantó en andas y se fundieron en un abrazo. Pero no fue uno de esos abrazos silenciosos, en los que la emoción le gana a las palabras y no hace falta decir nada. No, Lionel Scaloni sabía lo que buscaba en ese momento. Y los testigos, de cerca y también desde lejos, podían imaginar el diálogo que se estaba dando entre el técnico de la Selección Argentina y Angel Di María mientras esperaban la premiación. Los gestos eran elocuentes.

“Me dijo ‘uno más para la gente, para la ovación’“, confesó el propio Fideo un rato más tarde, ya en la zona mixta del Hard Rock Stadium de Miami. Sí, el DT fue a convencerlo de que la final de la Copa América no sea la última función del zurdo con la camiseta celeste y blanca, y lo tentó con un last dance en septiembre, cuando Argentina reciba a Chile por las Eliminatorias.

¿Qué le respondió Di María a Scaloni cuando le pidió que siguiera en la Selección Argentina?

Hace rato que Fideo anunció que esta Copa América 2024 sería su última participación en la Selección. Fue una decisión que maduró y que adelantó a todos para que no tomara por sorpresa a nadie. Incluso, para Di María contarlo era parte de procesarlo, de convencerse que hasta acá estaba bien y, como repitió muchas veces, ahora es tiempo de los más jóvenes que vienen detrás.

Por eso, cuando Scaloni le dijo “uno más”, Fideo no se movió de sus argumentos. “Le dije que si él quería venía (NdeR: al partido con Chile), pero no para jugar. Ya está, era hoy. Se dio perfecto: el gol en el final, la ovación cuando salí, noche perfecta…”, contó en TyC Sports el jugador que seguiría una temporada más en Benfica de Portugal.

Una de las banderas que los hinchas le dedicaron a Fideo en Estados Unidos. (Foto: Imago)

Entonces, no habría que sorprenderse si Di María está presente en el próximo partido de la Selección Argentina por las Eliminatorias para el Mundial 2026, pero sin los cortos ni la camiseta celeste y blanca. Seguramente será para recibir alguna plaqueta en reconocimiento a su trayectoria y festejar en la previa al partido contra Chile junto a los hinchas y a sus compañeros la conquista del bicampeonato de la Copa América.