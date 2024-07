Hace muchísimo tiempo que se venía deliberando lo que iba a ocurrir con el futuro de Ángel Di María luego de la disputa de la Copa América, que significará su retiro de la Selección Argentina. Y tras finalizar su vínculo con Benfica, en Rosario Central se habían ilusionado muchísimo con su posible retorno para disputar la Copa Sudamericana.

A sus 36 años, Fideo definió que continuará jugando por un año más en Benfica, luego de tener algunas charlas con el presidente Rui Costa, quien lo convenció de mantenerse en Portugal y así se mantendrá en el elenco dirigido por el alemán Roger Schmidt.

Según reportó el diario Récord, la estadía del rosarino será hasta junio de 2025, y de esta manera quedó desestimada la posibilidad de emigrar hacia Inter Miami por “cuestiones reglamentarias”. De hecho, hace algunas semanas fue Gerardo Martino, el entrenador argentino del conjunto estadounidense quien descartó la llegada del ex Real Madrid: “Ya tenemos un plantel que estamos dentro del supuesto que pide la MLS pero no tenemos forma de traer a alguna otra figura. Hasta que no cambien las reglas, me parece que por el momento va a ser difícil”, había expresado en conferencia de prensa.

Di María estaba en duda de retornar al fútbol argentino para jugar en el Canalla, el club de sus amores que lo quería para afrontar la Copa Sudamericana, debido a que sufrió algunas amenazas y estaba priorizando la seguridad de su familia. De esta manera, continuará su segundo ciclo en uno de los clubes más grandes del país lusitano.

Ángel Di María continuará jugando en Benfica.

Los números de Ángel Di María en Benfica

En su segundo paso por el elenco portugués, el delantero argentino disputó un total de 48 partidos, en los que marcó 17 goles y repartió 15 asistencias en los 3.987 minutos que estuvo en cancha. Además, se consagró campeón de la Supercopa de Portugal.