Alexis Mac Allister fue campeón de la CONMEBOL Copa América 2024 con la Selección Argentina y en la final en la que tuvo que enfrentar a uno de sus compañeros en Liverpool, Luis Díaz, a quien le dedicó unas palabras en redes sociales tras el resultado adverso para Colombia.

Es que la figura que tiene la Tricolor tardó varios días en hacer su aparición pública tras la caída del equipo de Néstor Lorenzo en Miami, haciendo un descargo en redes sociales en el que contó con el apoyo de su par argentino en los Reds.

“Cabeza arriba Luchito! Y felicitaciones por el torneo que hiciste e hicieron”, escribió Alexis Mac Allister al pie del posteo que hizo Luis Díaz tras la finalización de la Copa América en Estados Unidos. Una vez inicie la pretemporada en Liverpool, ambos volverán a encontrarse para preparar el inicio del ciclo de Arne Slot como DT de los Reds.

Alexis y Luis Díaz en Liverpool.

El posteo de Luis Díaz tras la Copa América 2024

“Queridos Colombianos, me tome unos días para procesar el dolor de perder esta final. Hoy quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron durante la copa América desde cada rincón del país, los banderazo en nuestros hoteles, sus mensajes en redes, el llenar los estadios, todo fue increíble”, dice el inicio de la publicación que hizo Lucho en su perfil oficial de Instagram.

Sobre el resultado negativo en Miami, reflexionó: “Lastimosamente no pudimos darnos la alegría de ser campeones pero les aseguro que este grupo no se va a cansar de intentarlo y que volveremos a ilusionarnos. Estoy orgulloso de todo nuestro equipo, somos una familia y hemos dejado todo en la cancha por nuestra bandera. Por último, quiero decirles que la vida me ha enseñado a caer y levantarme, el dolor es un maestro que va forjando el carácter y moldeándonos para un futuro mejor. Viva Colombia, volveremos…”.