Se viene el último baile. Ángel Di María pondrá fin a su carrera con la Selección Argentina en la final de la Copa América 2024 luego de un camino de 144 partidos, 31 goles y tres títulos obtenidos en donde fue un gran protagonista a la par de Leo Messi y de las dos generaciones de futbolistas que pasaron junto a ellos con la camiseta celeste y blanca.

Este sábado en Miami, antes de enfrentarse con Colombia en la final del certamen continental, el Fideo tuvo su último entrenamiento con la Selección Argentina y solamente le quedará esperar el duelo ante los de Néstor Lorenzo en el que intentará coronarse de un cuarto título consecutivo detrás de la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial 2022.

Antes de comenzar con los preparativos para la final de su carrera con la Selección, Di María habló con lágrimas en sus ojos y sentenció: “No estoy listo para mi último partido, pero es el momento“. Y a horas del partido definitorio de la Copa América ante Colombia, ya con su última serie de prácticas culminadas, el rosarino hizo un escueto pero sentido posteo en sus historias de Instagram.

Con una primera foto dedicada a su esposa, Jorgelina Cardoso, y sus padres, Di María escribió: “Hoy verlos sonreir y disfrutar es lo único que me hace feliz. Gracias por acompañarme siempre. Los amo“.

Luego, ya dedicado a sus compañeros de equipo, el Fideo le dedicó un posteo a Leo Messi y otro a Rodrigo De Paul. “La vida me dio más de lo que alguna vez pude pedirle“, expresó junto a una imagen con Leo, y con De Paul señaló: “Esto terminó como empezó, amigo. Ganando el partidito“, en referencia al partido ganado en su último entrenamiento.

Uno de los posteos de Di María

La Selección Argentina sabe que se despedirá de Ángel Di María este domingo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami y esperan poder regalarle un nuevo título con la obtención de la Copa América 2024 en la final ante Colombia. ¿Dirá adiós Angelito con un trofeo bajo el brazo?

Uno de los posteos de Di María

Jorgelina Cardoso habló de la decisión de Di María

En el canal de stream de Ángel De Brito, la esposa del Fideo habló acerca de la despedida de su selección y señaló:“No imagino la Selección sin Ángel, sinceramente. Pero como dice él, se quiere ir por la puerta grande. Yo le decía ‘no podés dejar ahora, que estás re bien y que la gente te quiere’. Y el me dijo ‘me quiero ir así, bien’. No quiere que le pase lo de la vez anterior, que lo dejaron de convocar (tras la Copa América de 2019) y él también está grande, sabe que atrás vienen chicos en su lugar que lo hacen muy bien. Entonces, sabe decir ‘hasta acá’. Y tiene razón. Fue inteligente la decisión“.

Uno de los posteos de Di María

El futuro de Di María, resuelto

Tras finalizar su vínculo con Benfica, en Rosario Central se habían ilusionado muchísimo con su posible retorno para disputar la Copa Sudamericana. Pero, a sus 36 años, Fideo definió que continuará jugando por un año más en el club portugués, luego de tener algunas charlas con el presidente Rui Costa, quien lo convenció de mantenerse en Portugal y así se mantendrá en el elenco dirigido por el alemán Roger Schmidt.

Messi habló de la última participación de Di María en la Selección

Conmovido por saber que será el último partido de Ángel Di María con la Selección Argentina, sensación que ya había expresado en el vestuario en la previa del partido ante Canadá para alentar a sus compañeros a regalarle la posibilidad de disputar una nueva final, Lionel Messi expresó un deseo de despedida para su socio de tantos años.

“Fideo tiene todo muy decidido y no hay nada que lo mueva. Quien te dice que se despide metiendo otro gol en una final, como lo hizo en todas las últimas que jugó. Sería extraordinario”, manifestó ilusionado con la oportunidad de hacer efectiva la defensa del título conquistado en 2021.