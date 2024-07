La Selección Argentina conquistó la Copa América tras superar 1 a 0 a Colombia en el tiempo extra por el gol de Lautaro Martínez y en conferencia de prensa, Lionel Scaloni dejó varias definiciones, pero en especial una para Paulo Dybala.

Pese a que nadie le hizo mención a la ausencia de la Joya en el plantel, el entrenador quiso dejarle un mensaje al futbolista campeón del Mundial de Qatar que él decidió marginar del torneo.

“No me gusta hablar solo de Messi, porque a todos los que vinieron hoy y a chicos que no vinieron, como Dybala, que para mí es recontra especial y no traerlo me partió el corazón. Si hablo solo de Leo me estaría equivocando, los queremos a todos de la misma manera. Cuando tomamos la decisión de no traer a alguien es lo peor que nos puede pasar, porque somos muy cercanos a ellos y nos afecta todo un poco más. Para nuestras vidas significan mucho porque nos han cambiado la alegría. Dentro de 10 años nos vamos a juntar los campeones, vamos a comer un asado y nos vamos a acordar de estas cosas”, comentó Lionel Scaloni.

Por qué Dybala no estuvo en la Copa América

Dybala tuvo una destacada campaña 2023-24 con la camiseta de Roma, pero no integró el plantel de Argentina. La razón se debe exclusivamente a la decisión futbolística de Scaloni, que no lo incluyó ni para la prelista de 29 futbolistas, que luego fue achicada hasta la convocatoria definitiva de 26.

Dybala no juega en la Selección desde los amistosos de marzo de 2023 y, desde entonces, no tuvo más minutos por gusto del DT o por lesiones que no le dejaron estar disponible. Opciones ofensivas como las de Nicolás González, Alejandro Garnacho, Valentín Carboni y Ángel Correa, quién finalmente fue recortado, le ganaron la pulseada en la consideración.

Tras haber dado la lista, Scaloni ya había explicado la ausencia de la Joya: “Al final no solo pasa por él (Dybala). Cuando dejás un jugador afuera, más en las condiciones que las tuvimos que hacer, es siempre difícil. Le tenemos un cariño especial, pero siempre decimos que lo primero es el equipo. Con todo el dolor del mundo, es la decisión que tomamos“.

La reacción de Dybala por haberse quedado sin Copa América

Al igual que en la edición 2021, la que terminaría con la sequía de la Selección Argentina, Dybala no formará parte de la de este año. En The Athletic, el campeón del mundo expresó cómo se sentía por quedar fuera del plantel.

“Tenía confianza en formar parte del equipo, así que fue un golpe muy duro para mí porque ser parte de la selección nacional es una de las mejores cosas que he tenido. Entiendo que a nuestro entrenador le resulte difícil elegir. Tenemos tantos buenos jugadores en equipos de toda Europa y él tiene que elegir 26. Respeto su decisión. Siempre le he dicho eso. Tengo una gran relación con él y sin duda ha elegido lo mejor para la Selección Argentina“, comentó.

La temporada de Dybala en Roma

Bajo el mando de Daniele de Rossi y asociado con Leandro Paredes, el cordobés dejó grandes sensaciones en la Serie A durante la campaña 2023-24. Con 9, fue el máximo asistidor de la liga y el tercero con más participaciones en goles, si se suman los 13 gritos que aportó