La Selección Argentina se consagró campeón de la Copa América de Estados Unidos tras vencer a la Selección de Colombia por 1 a 0, gracias al gol de Lautaro Martínez en el segundo tiempo suplementario del partido, y de esta manera logró el bicampeonato continental.

Como marca el protocolo de cada certamen, el equipo ganador se acercó al podio para celebrar, y allí primero recibieron la medalla para luego subir con la copa. En ese momento, el capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, tuvo un gran gesto con Nicolás Otamendi y Ángel Di María.

El mismo, fue llamar a estos dos jugadores históricos, para entre los tres, alzar la copa e ir junto a sus compañeros a levantarla para comenzar con los festejos dentro del campo de juego. Al igual que en Brasil y Qatar, levantaron el trofeo con el típico saltito previo que hace Messi.

Esto se debe a que Di María jugó su último partido con la camiseta de la Selección Argentina, mientras que Otamendi, otro de los referentes del plantel, podría estar viviendo también sus últimos momentos importantes con la Albiceleste, a tal punto que perdió el lugar como titular.

Además, otro motivo por el que los tres levantaron el trofeo, fue porque portaron la cinta de capitán a lo largo del partido: Messi la usó hasta que fue reemplazado por lesión en el segundo tiempo, luego se hizo cargo Di María de llevarla, y Otamendi terminó usándola tras la salida del Fideo.

Di María habló tras su último partido con la Selección Argentina

“Anoche se los dije a los chicos en la cena: esto lo soñé. Soñé que llegábamos a la final acá, que la ganaba y que me retiraba de esta manera. No tengo palabras. Tengo tantas sensaciones hermosas en el cuerpo. Le estoy eternamente agradecido a esta generación, me dio todo y me hizo lograr lo que tanto busqué. ¿Qué mejor que así?”, dijo el Fideo post partido.

Y agregó: “Parece fácil pero es difícil. Lo sé porque ya estuve 10/11 años del otro lado, luchándola, peleándola… no es fácil llegar a las finales y ganarlas. En algún momento tenía que pasar. Les dije a los de la anterior camada que me hubiera gustado ganar un título con ellos porque lo merecíamos. Había que seguir insistiendo y peleándola”.