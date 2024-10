La dura sentencia de un exgoleador uruguayo contra Luis Suárez por sus críticas a Bielsa: "Empañó su nombre"

El exdelantero le reclamó al jugador de Inter Miami no haber intervenido cuando todavía era parte del plantel de Uruguay y opinó que sus declaraciones contra el DT provocaron una grieta.

Las declaraciones de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa a menos de un mes de haberse despedido de la Selección de Uruguay dejaron un clima muy convulsionado que se agravó con dos pobres producciones en la última doble fecha de Eliminatorias CONMEBOL, con derrota 1-0 en su visita a Perú y empate sin goles como local ante Ecuador.

También ocasionó una grieta, tanto puertas adentro del vestuario como en la prensa y entre los hinchas, por parte de quienes se alinean detrás del entrenador y los que lo hacen tras el emblemático delantero que comparte equipo con Lionel Messi en Inter Miami.

Una voz que se sumó al debate fue la del exgoleador Walter Pandiani, quien tuvo largo recorrido en el fútbol español, donde representó a clubes como Deportivo La Coruna, Mallorca, Espanyol y Osasuna, y que actualmente se desempeña como entrenador de Miramar Misiones en el fútbol uruguayo.

“Las declaraciones de Suárez afectaron, aunque quieran decir que no, porque se habló más de ese tema que del futbolístico. Me hubiera gustado enterarme que Luis hiciera una reunión en el momento que estaban sucediendo las cosas en busca de un bien común. Al salir a hablar partió un poco a los que están con y contra él. Empañó su imagen dentro de la selección con esta actitud. En nuestra época lo hubiésemos hecho de otra manera, dentro del predio”, sentenció El Rifle.

Marcelo Bielsa atraviesa el momento de mayor turbulencia al frente de Uruguay.

La crítica de Pandiani al modo en que procedió el delantero no tiene que ver con que sea un defensor acérrimo de Marcelo Bielsa, como sí sucedió en otros casos. De hecho, criticó las últimas producciones del seleccionado uruguayo. “Hubo pocas variantes de refresco en momentos puntuales para jugadores que estaban exhaustos. Pellistri y Araújo no tuvieron un buen partido. Hubiese puesto a Luciano (Rodríguez), (Matías) Abaldo o a Facu Torres. Hubieran refrescado bastante al equipo”, opinó.

La reflexión del presidente de la AUF tras una pobre doble fecha de Eliminatorias

Pese al saldo desfavorable que dejó para la Selección de Uruguay la doble fecha de Eliminatorias de octubre, justo después de las incendiarias declaraciones de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa, el presidente de la AUF Ignacio Alonso fue contundente al referirse al futuro del entrenador.

“Estamos terceros en la tabla. Si empezamos con esas especulaciones estamos todos locos. Son resultados que uno no quiere y no hemos convertido, pero estamos tranquilos. Sabíamos que íbamos a pasar una zona de turbulencia en un momento en que no teníamos todos los jugadores disponibles, y ahora estamos saliendo de esa zona“, señaló.