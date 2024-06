La pregunta que descolocó a Walter Samuel y Germán Pezzella en la previa de Argentina vs. Perú: "Picante"

Cerrando su participación en el Grupo A de la Copa América de los Estados Unidos, por la tercera fecha, la Selección Argentina se enfrenta en el Hard Rock Stadium a la Selección de Perú, con el objetivo de lograr una victoria que le permita asegurarse la clasificación a cuartos en el primer lugar.

Como ocurre en la previa de cada encuentro, dos representantes de la Albiceleste hablaron en conferencia de prensa. En este caso, quienes estuvieron presentes fueron Germán Pezzella, quien sería titular, y Walter Samuel, quien sería el entrenador en lugar de Lionel Scaloni, suspendido por Conmebol.

En la misma, los argentinos se vieron sorprendidos por la pregunta de una periodista, que era referida a una posible eliminación del equipo. “Sabemos que la Albiceleste es uno de los favoritos a ganar la Copa América. ¿Qué pasaría si no quedan campeones? ¿Lo considerarían un fracaso como selección?”, fue la consulta.

Sorprendido por la pregunta, el encargado de responderla fue Samuel, que antes tuvo un intercambio de palabras con Pezzella: “Pesada”, le dijo primero el defensor al asistente de Scaloni por lo bajo, que entre risas le respondió “picante”, y el defensor central terminó agregando “fue derecho”.

Walter Samuel en conferencia de prensa junto a Germán Pezzella. (Foto: Prensa AFA).

“La palabra fracaso es muy dura, sería un fracaso no intentar llegar a competir. La palabra fracaso es fuerte, nosotros no vemos un fracaso en cómo los vemos entrenar a ellos, nunca vamos a pensar que es un fracaso. Si un resultado no se da, obviamente va a quedar para el externo juzgar lo que nosotros hagamos”, explicó al respecto Samuel a esta pregunta.

Samuel habló sobre el posible equipo para enfrentar a Perú

En la misma conferencia, el asistente de Lionel Scaloni dio a entender que podrían realizar variantes para este partido, aunque confirmó que decidirán luego del último entrenamiento: “Con respecto al equipo, hoy tenemos un entrenamiento más, fueron menos días de recuperación y vamos a esperar a esta tarde para que Scaloni decida el equipo. Es importante este entrenamiento”, explicó.

“Ayer estaban algunos recuperándose con trabajos tranquilos, decir algo del equipo es algo prematuro. Yo estoy acá por una obvia situación, el equipo lo define Scaloni”, siguió. Y cerró sobre la posibilidad de que Carboni y Garnacho sumen minutos: “Con respecto a Valentín y Ale tenemos muchas expectativas e ilusión. Son dos jugadores de un nivel muy alto, espero que tengan minutos. Eso se decidirá hoy, se ganaron estar acá y se están jugando con sus mejores armas, entrenan muy bien y se merecen estar acá”.

El análisis de Perú

“Obviamente que Perú tiene jugadores de jerarquía que conocemos. Tomamos los partidos con seriedad, trataremos de no sufrirlos y aprovechar las ventajas que nos den. Lo vamos a tomar con la máxima seriedad, para nosotros no hay ningún suplente, el que entre lo va a hacer en la misma línea de los que vienen jugando”, explicó Samuel sobre su rival.

Mientras que Pezzella opinó: “Nos enfrentamos hace pocos meses en su casa, nos conocemos hace años, hemos visto un equipo muy ordenado, que sus partidos se definieron por situaciones puntuales. Se está jugando la clasificación y nosotros intentaremos seguir con la línea que venimos en este tiempo”.