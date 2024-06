Luego de haber ganado la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar, la Selección Argentina es la máxima candidata a quedarse con el certamen más importante organizado por la Conmebol en este 2024. Los de Scaloni quiere revalidar el título obtenido en Brasil hace tres años y el inicio estuvo más que a la altura de las expectativas.

La Selección Argentina concluyó el Grupo A de la Copa América con puntaje perfecto tras superar por 2 a 0 a Canadá, 1 a 0 a Chile y 2 a 0 a Perú. Dentro de la cancha, la Albiceleste fue ampliamente superior a sus tres rivales y en las tribunas los hinchas dieron la talla en todas las presentaciones.

Ante Perú, la Selección Argentina jugó con una formación alternativa ya que el entrenador consideró que era el momento de rotar por dos motivos: darles descanso a los habituales titulares y también que aquellos que no suelen jugar tanto tengan su chance de hacerlo. De más está decir que una selección alternativa de Argentina es de absoluta jerarquía. Perú lo sufrió y su entrenador -Jorge Fossati- no escatimó elogios para los de Scaloni.

“La molestia es por varios motivos, pero preferiría empezar diciéndote lo que yo vi del partido. En primer lugar, creo que la producción de Perú fue la más floja de los tres partidos. No pudimos, en buena parte del partido, por ahí cuando viene el segundo gol de Argentina, estábamos un poco mejor, pero creo que eso tiene más de un motivo: primero la categoría del rival y eso quiero destacarlo, que es indiscutible. A su vez, el tema físico, jugamos contra un equipo fresco físicamente y se notó desde un principio, tenían un cambio más y se notó que nosotros no íbamos a estar en nuestra mejor forma”, dijo Jorge Fossati en conferencia de prensa.

Jorge Fossati da indicaciones ante Argentina. (Foto: IMAGO).

Diferencia física y crítica al arbitraje

“Además de la categoría del rival, no pudimos hacer nuestro juego ni para recuperar ni a la hora de tenerla, porque si no están bien las piernas no se pueden hacer las cosas. A eso se le suma que jugamos contra jugadores de muy bien pie, para recuperar pareciera que siempre llegás un segundo tarde. Por otro lado, y lo dejo para el final, creo que hubo un arbitraje con dualidad de criterios”, concluyó Fossati.