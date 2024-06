Por qué no juega Lionel Messi hoy en Argentina vs. Perú por la Copa América 2024

Este sábado, la Selección Argentina cierra su participación en el Grupo A de la Copa América frente a un urgido Perúque está obligado a ganar para soñar con la clasificación a cuartos de final y en este contexto Lionel Messi no es titular.

En el Hard Rock Stadium de Miami, el líder de la zona va por un triunfo que lo clasifique con puntaje ideal a la siguiente fase después de las victorias 2 a 0 a Canadá y 1 a 0 ante Chile. Aunque, con un empate se asegura el liderazgo.

El máximo referente del combinado albiceleste no estará presente por una dolencia muscular en el aductor derecho que, si bien los estudios descartaron que se trate de una lesión grave, obliga al cuerpo técnico a darle descanso al capitán. Cabe mencionar que Leo había aquejado molestias en el triunfo 1 a 0 ante Chile de la fecha pasada.

Su reemplazante será Ángel Di María, quien lucirá la cinta de capitán en el duelo de esta noche en Miami.

Las molestias físicas de Messi

El aductor derecho del futbolista de Inter Miami fue el centro de inquietudes durante el encuentro por la segunda fecha del Grupo A y, después de las propias declaraciones del capitán, se decidió realizarle estudios.

“No hay lesión grande la contractura decantó en algo mínimo y va a trabajar para llegar a los cuartos de final”, informó Gastón Edul, de TyC Sports, desde Miami, en la previa del entrenamiento del viernes. De esta manera se descartó un posible desgarro en la zona, que era el mayor miedo del combinado nacional. Ahora, será momento de iniciar la recuperación para que llegue de la mejor manera al jueves, cuando se disputen los cuartos de final.

“Ahora voy a ver. Me molesta un poco la verdad, pero sí pude terminar jugando, así que espero que no sea nada grave. Empecé el partido jugando con molestias y no estaba suelto del todo pero, bueno, se ganó y es lo importante. En la primera jugada se me puso duro el aductor, no sentí pinchazo ni desgarro. Me costaba moverme con libertad”, comentó el propio Messi en zona mixta al terminar el encuentro ante Chile.

Justamente esta lesión viene aquejando hace tiempo al Diez. A principios de 2024, cuando Inter Miami se encontraba de gira por Asia preparando el inicio de la temporada oficial, Leo fue descartado por una inflamación en el aductor de su pierna derecha. Desde entonces, tanto en Argentina como en su club, comenzó a administrar las cargas y alternar presencias en sus compromisos.

Por eso, desde la Selección Argentina optaron porque no sume minutos ante Perú y llegue fresco para los cuartos de final que se disputarán el próximo jueves.

Si el campeón del mundo culmina puntero de la zona, el rival de cuartos de final será el segundo del Grupo B que por ahora tiene en esa colocación a Ecuador, aunque aún pueden ser México o Venezuela.