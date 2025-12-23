Lo dirigió Simeone, fue compañero de Neymar y coqueteó con River, pero ahora podrá enfrentarlo en Copa Sudamericana

Un futbolista de amplio recorrido internacional, rival de la Selección Argentina en la Copa América de 2021 y partícipe del último Mundial de Clubes con Al Hilal, donde fue compañero de Neymar, pasó de coquetear con River a convertirse en su posible rival en la edición 2026 de la Copa Sudamericana.

Se trata de Renan Lodi, quien tras brillar con Athletico Paranaense, donde conquistó la Sudamericana de 2018, fue transferido en alrededor de 20 millones de euros al Atlético de Madrid, donde fue dirigido por Diego Simeone sin llegar a cumplir las expectativas en él depositadas y convirtiéndose en un futbolista muy resistido por los hinchas.

Ese mal paso lo hizo salir cedido al Nottingham Forest de Inglaterra en 2022, donde tampoco logró adaptarse, y posteriormente a vincularse al Olympique de Marsella. La frustrada aventura en Europa hizo que aceptara la propuesta de Al Hilal, equipo con el que se dio el gusto de eliminar al Manchester City en los octavos de final del Mundial de Clubes, además de sacarle un empate al Real Madrid en fase de grupos.

Fue en el transcurso del certamen internacional FIFA que Renan Lodi confesó su cariño por River, también que le llegó a plantear a su representante que le gustaría ser dirigido en El Millonario por Marcelo Gallardo, a quien definió como un entrenador top. Pero no hubo novedades tras aquel coqueteo y meses después el brasileño acordó su vinculación al Atlético Mineiro, equipo en el que podría ser rival durante la próxima Copa Sudamericana del que, dijo, se había ganado su corazón.

Renan Lodi regresa a Brasil para jugar la Copa Sudamericana con Atlético Mineiro. (Getty)

La salida del lateral del fútbol árabe tuvo que ver con el arribo de Theo Hernández y Darwin Núñez que dejó a Al Hilal sin cupos de extranjeros disponibles, optando por no continuar el vínculo con el brasileño, que ahora firmó con el equipo que conduce Jorge Sampaoli un contrato por los próximos tres años.

¿Qué había dicho Renan Lodi sobre River?

Tras el sorpresivo empate entre Al Hilal y Real Madrid en la fase de grupos del Mundial de Clubes, Renan Lodi confesó que su representante había intentado acercarlo a Boca, pero que su deseo si alguna vez le tocaba llegar al fútbol argentino era defender la camiseta de River.

“Mi agente es de Boca. Yo le decía que quería trabajar con Gallardo, porque es top y él me decía: ‘Tenés que ir para Boca. La hinchada es muy famosa y está con las canciones los 90 minutos’. Pero yo le dije: ‘A mí me gusta River’. Jugué en el Monumental (por la Recopa de 2019) y estoy muy contento de que estén aquí. River está en mi corazón”, fueron sus palabras.

En síntesis

Renan Lodi firmó contrato por tres años con Atlético Mineiro , dirigido por Jorge Sampaoli .

firmó contrato por con , dirigido por . “River está en mi corazón” , había confesado el lateral jugando el Mundial de Clubes con Al Hilal.

, había confesado el lateral jugando el Mundial de Clubes con Al Hilal. La Copa Sudamericana 2026 lo podría cruzar ante River tras su salida del equipo árabe.

