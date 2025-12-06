Perdió la Copa América con Brasil, jugó en Atlético Madrid, está libre y confesó su fanatismo por el River de Gallardo

El mercado de pases comienza a despertar sueños en el mundo River. Con la inevitable danza de nombres floreciendo poco a poco, en la dirigencia del Millonario empieza a descifrarse el deseo de reforzar la banda izquierda. Y con varias opciones sobre la mesa para que compita por un lugar con Marcos Acuña tras la salida de Milton Casco, un nombre de alto impacto se reavivó en las últimas horas por una curiosa declaración del pasado.

Se trata de Renan Lodi. Sí, el lateral brasileño, de apenas 27 años, que cumple un rol importante a nivel mundial: supo ser subcampeón de la Copa América con su Selección en 2021 y defendió la camiseta de clubes de la talla del Atlético de Madrid. Pero lo que lo puso en el foco de hinchas riverplatense y de las redes sociales es el hecho de que recientemente rescindió su contrato con el Al-Hilal de Arabia Saudita, estando actualmente en condición de jugador libre.

La especulación se disparó luego de que se recordara una entrevista que data del paso de Lodi por el Mundial de Clubes. En aquel momento, no tuvo reparos en confesar su inclinación por el Millonario. “Mi agente es de Boca. Yo le decía que quería trabajar con Gallardo, porque es top y él me decía: ‘Tenés que ir para Boca. La hinchada es muy famosa y está con las canciones los 90 minutos’. Pero yo le dije: ‘A mí me gusta River’”, había manifestado el jugador, desechando las sugerencias de su propio agente.

Y por si quedaban dudas, agregó: “Me gustaría jugar en River, no en Boca. River está en mi corazón y me gustaría muchísimo“.

La realidad de River con el lateral izquierdo

Mientras River baraja alternativas concretas como Julio Soler para reforzar la posición, y mantiene las expectativas bajas respecto a Román Vega, el nombre de Lodi irrumpe como una fantasía. El brasileño, que disputó 56 partidos en Arabia Saudita con cuatro goles y once asistencias, quedó libre en septiembre tras ser excluido de la lista local por una cuestión de cupos de extranjeros en su exequipo. Hoy, entrena en solitario a la espera de definir su futuro.

Lo cierto es que, pese a la efervescencia que generaron sus declaraciones, el nombre de Renan Lodi no se encuentra en la carpeta de la dirigencia de Núñez. Y es que una hipotética incorporación se estima como económicamente compleja: sus posibles altas pretensiones salariales, propias de un futbolista que militó en la élite europea, serían una traba inevitable.

Renan Lodi, el lateral brasileño que simpatiza por River (Getty Images).

No obstante, el recuerdo de sus palabras y su actual condición de jugador libre permiten a los fanáticos de River fantasear con una incorporación de alta gama. Antes de su paso por Arabia, Lodi vistió las camisetas del Athletico Paranaense, con el que ya enfrentó a River en el pasado, el Atlético de Madrid, el Nottingham Forest y el Olympique de Marsella. Y con su futuro siendo una completa incógnita, en Núñez no pierden la ilusión de que el brasileño cumpla su sueño.

