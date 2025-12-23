Toda la verdad sobre la chance de que Mauro Icardi llegue a River en este mercado de pases

Tras un año por debajo de las expectativas, River Plate baraja de nuevo con el objetivo de volver a ser competitivo en 2026. Con Marcelo Gallardo a la cabeza, el Millonario trabaja arduamente en el mercado de pases, donde ya logró abrochar refuerzos.

Hasta el momento, Fausto Vera y Aníbal Moreno son las altas confirmadas para el combinado de Núñez. Sin embargo, hay otros nombres sobre la mesa y el de Mauro Icardi es uno de los más resonantes por estas horas.

No es la primera vez que el exdelantero de la Selección Argentina aparece en el radar de River. En esta oportunidad, Gallardo busca a un jugador de su posición tras la salida de Miguel Borja y, por ello, vuelve a sonar con fuerza por sus últimos guiños al club.

A pesar de ello, hay que tener clara la situación actual del futbolista, que percibe un altísimo salario en Galatasaray, donde tiene contrato hasta mediados de 2026. Incluso, viene de superar una lesión ligamentaria que lo dejó afuera de las canchas en noviembre de 2024.

Detrás de Victor Osimhen, Icardi volvió a sumar minutos y a sentirse cada vez más cómodo, recuperando su nivel de a poco, aunque ya no goza del protagonismo que supo tener en el club turco. En este contexto se habla sobre un posible pase del argentino a River.

A pesar del interés de Icardi de vestir la camiseta de River, aún no hubo contactos entre las partes, por lo que no se puede confirmar que haya habido reuniones para un posible traspaso. De todas formas, la chance concreta podría estar al final de la temporada en Europa, cuando el atacante quede con el pase en su poder.

Los números de Mauro Icardi en la temporada

En lo que va de la campaña, tras recuperarse de la lesión ligamentaria, Icardi sumó 980 minutos en un total de 23 compromisos en los que aportó 9 goles, para nada despreciables en esta situación.

