Philippe Coutinho es uno de los futbolistas que supo dominar el fútbol mundial; su paso por el Liverpool entre 2013 y 2018 lo vio alzarse como una de las grandes promesas para liderar a la Selección de Brasil, y le valió ser fichado por el Barcelona a cambio de 145 millones de euros.

Sin embargo, su presente es muy diferente al futuro que uno le hubiera imaginado y tiene problemas incluso en el Brasileirao. En 2024, Coutinho regresó al Vasco da Gama, el club que lo vio nacer, y en estas últimas dos temporadas ha sido el capitán del equipo, jugando prácticamente todos los partidos.

Tras dos años en Brasil, el futuro de Coutinho vuelve a ser una incógnita. (Getty)

Pero eso no es suficiente para la afición, que ha criticado a Coutinho incluso en cancha, y es algo que el ’10’ brasileño no está dispuesto a permitir. De acuerdo a la información de Globo, Coutinho presentó una petición para rescindir su contrato con Vasco da Gama. Una decisión que el medio asegura que es “irreversible”.

Si bien la rescisión aún no se ha formalizado, aseguran que este miércoles hubo una reunión y se espera que el club y el jugador se pronuncien oficialmente al respecto. El medio agrega que tanto Pedrinho, presidente del club, como Fernando Diniz, entrenador del primer equipo, fueron informados por el propio entorno de Coutinho sobre la decisión tomada.

Philippe Coutinho hizo un pedido para rescindir su contrato con Vasco da Gama. (Getty)

También que tomó por sorpresa a ambos, ya que se habían iniciado conversaciones para renovar el contrato de Coutinho, cuyo vínculo actual con el club carioca termina en junio. Y que ya se estaba negociando para extender el contrato, al menos hasta finales de año.

Vasco coqueteó con el descenso la temporada pasada, en el puesto 14 del Brasileirao con 45 puntos, apenas 2 unidades por sobre los puestos de descenso en los que quedaron Ceará y Fortaleza, con 43. Coutinho sumó apenas 5 goles y 3 asistencias en 30 partidos, mostrando que su nivel no fue el mejor en la temporada. Aun así, les bastó para clasificar a Copa Sudamericana.

Boca, River, la MLS o seguir en Brasil, los pocos destinos para Coutinho si quiere jugar este semestre

La gran mayoría de los mercados de pases ya cerraron oficialmente, por lo que regresar a Europa no se ve como una opción viable para Phillipe Coutinho este semestre. Es por ello que, si bien no es una opción que haya sido explorada, el mediocentro ofensivo brasileño bien podría evaluar el jugar en Boca o River, quienes todavía tienen la posibilidad de incorporar en Argentina.

De todas formas, continuar en Brasil sigue siendo la opción más realista para Coutinho, que a sus 33 años todavía tiene mucho fútbol por dar, de aquel que lo llevó a ser uno de los fichajes más valiosos de la historia del fútbol, cuando pasó del Liverpool al Barcelona en 2018. El mercado en el futbol brasileño sigue abierto hasta fin el 3 de marzo.

Las opciones para su futuro serían Brasil, la MLS o China. Boca y River pueden incorporar, pero no parece algo viable. (Getty)

Las otras dos cartas que podría tener sobre la mesa Coutinho son China y la MLS, cuyas ventanas de transferencias cierran en 15 y 36 días, respectivamente. Aunque, por supuesto, todavía es muy pronto para conocer cuál será su próximo club en el fútbol profesional.

En síntesis