Los mejores memes de Vasco da Gama vs. Boca por la Copa Sudamericana 2026

Por medio de las redes sociales, las cargadas no se hicieron esperar en medio del partido entre Vasco da Gama y Boca.

Es habitual que, en medio de los partidos internacionales que disputan diversos equipos argentinos, los hinchas de otros clubes estén pendientes de lo que ocurra. Claro, forma parte del folklore. Y luego de que Boca cayera en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama, las redes sociales estuvieron expectantes de lo que ocurriría en el Maracaná con la revancha.

La Copa Sudamericana se vive en la pantalla de Disney+

Los memes no se hicieron esperar. Con el partido en juego, y a raíz de lo que iba ocurriendo, a través de X -popularmente conocida como Twitter-, fanáticos de River, Racing, Independiente, San Lorenzo y muchísimos clubes argentinos, como así también brasileños que esperaban un traspié del Cruzmaltino, realizaron una enorme catarata de cargadas.

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"voy a ver el boca-vasco, en una de esas quedan afuera"



el putisimo boca – vasco: pic.twitter.com/qtQWqkHWQZ — Galvanismo (@Elgalvanismo) October 21, 2026

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Ojalá que la transmisión de Boca vs. Vasco sea neutral.



Varsky y Giralt cuando Boca da solo un puto pase: pic.twitter.com/ul7BlF09aY — ByViruzz 🐔 FAKE (@ByViruzz_CARP) October 21, 2026

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cuando voy al baño y escucho a lo lejos q mariano closs empieza a enloquecer pic.twitter.com/RN7loduJ2G — Bauti⚡ (@bauti_bosterok) October 20, 2026

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El vasco da gama hoy contra boca:https://t.co/EfPdONIbWD — el fútbol me hizo esquizofrénico (@Rafaelacaesta) October 21, 2026

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