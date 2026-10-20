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Los mejores memes de Vasco da Gama vs. Boca por la Copa Sudamericana 2026

Por medio de las redes sociales, las cargadas no se hicieron esperar en medio del partido entre Vasco da Gama y Boca.

Los mejores memes del partido entre Vasco da Gama y Boca por la Copa Sudamericana.
Los mejores memes del partido entre Vasco da Gama y Boca por la Copa Sudamericana.

Es habitual que, en medio de los partidos internacionales que disputan diversos equipos argentinos, los hinchas de otros clubes estén pendientes de lo que ocurra. Claro, forma parte del folklore. Y luego de que Boca cayera en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama, las redes sociales estuvieron expectantes de lo que ocurriría en el Maracaná con la revancha.

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Los memes no se hicieron esperar. Con el partido en juego, y a raíz de lo que iba ocurriendo, a través de X -popularmente conocida como Twitter-, fanáticos de River, Racing, Independiente, San Lorenzo y muchísimos clubes argentinos, como así también brasileños que esperaban un traspié del Cruzmaltino, realizaron una enorme catarata de cargadas.

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Julián Mazzara
Julián Mazzara
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