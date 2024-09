Racing despejó todas las dudas que había dejado la derrota 1-0 en la ida de cuartos de final ante Athletico Paranaense, sumada a algunas bajas producciones en el ámbito doméstico, y arrasó en El Cilindro con su par brasileño, al que derrotó 4-1 para meterse entre los cuatro mejores equipos de la Copa Sudamericana.

En semifinales ya lo esperaba Corinthians, el equipo que conduce Ramón Díaz y que recientemente concretó el fichaje estelar de Memphis Depay, exjugador de Barcelona, Manchester United y Atlético de Madrid. El Timao no marcha nada bien en el Brasileirao, en el que ocupa la decimoséptima posición, pero ha mostrado la chapa en el certamen internacional, en el que viene de dejar en el camino a Fortaleza con un contundente marcador global de 5-0.

Quien no pareció preocuparse demasiado por el peso de los nombres del equipo brasileño fue el uruguayo Gastón Martirena, autor del golazo que le puso el moño al 4-1 de Racing sobre Paranaense. Al ser avisado de que se venía el Corinthians de Ramón y Depay, retrucó: “Nosotros tenemos a Roger (Martínez), Juanfer (Quintero)… Hay que jugar”.

Martirena también aprovechó su gol y la clasificación de La Academia para responder a muchas de las críticas que venía recibiendo de parte de los hinchas. “Me enojo, como se enojan ustedes, porque somos humanos, como son ustedes, pero estoy contento porque pude demostrar que estoy a la altura. Y para que no se olviden de mí”, le dijo a un grupo de periodistas en zona mixta.

Costas palpitó la serie ante Corinthians

Gustavo Costas también pasó de inmediato el foco a Corinthians tras eliminar a Athletico Paranaense, elogió a Ramón Díaz y pidió unión entre las partes para aspirar a seguir soñando con el título internacional. “Sabemos que nos toca un equipo muy duro, como Corinthians, que se fue armando, que tiene un gran técnico como Ramón, con el que nos hemos enfrentado hasta en Arabia”, empezó diciendo.

Y continuó: “Tenemos el sueño, lo tienen que tener todos. Hay que soñar con la Copa. No sé si somos candidatos o no, pero soñamos con ganarla. Y si estamos unidos, si se olvidan de todos y no vienen algunos a vernos perder, vamos a estar más cerca”.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Sudamericana?

Las semifinales de Copa Sudamericana entre Racing vs. Corinthians y Lanús vs. Cruzeiro están programadas para finales de octubre. Los partidos de ida se disputarán entre el 22 y el 24 y las revanchas entre 29 y el 31.