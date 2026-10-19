Vasco da Gama vs. Boca, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026: a qué hora se juega, cómo ver y probables alineaciones

Tras caer por 1-0 en la Bombonera, el conjunto Xeneize se presenta en el Estadio Maracaná con la obligación de hacer un partido perfecto.

El martes pasado, Boca Juniors protagonizó un traspié contundente como local de Vasco da Gama: en plena Bombonera, el equipo de Rodolfo Arruabarrena cayó por 1-0 en el marco del partido de ida de las semifinales de la presente edición de la Copa Sudamericana. Como consecuencia de ello, el Xeneize quedó sin ningún tipo de margen de error.

La Copa Sudamericana se vive en la pantalla de Disney+

En ese contexto, este martes, los de La Ribera se presentarán en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, con la misión de hacerse con una victoria que les permita, por lo menos, llevar la definición del pasaje rumbo a la gran final del propio certamen continental hasta los penales. Una tarea compleja ante el combinado brasileño que mostró cartas interesantes en Buenos Aires.

Así las cosas, mientras que en la otra llave son Atlético Mineiro y Montevideo City Torque quienes dirimen el boleto hacia el partido decisivo por la Copa Sudamericana, todos los focos del cuerpo técnico de Arruabarrena están puestos en la evolución de Leandro Paredes. El volante sigue recuperándose de un desagarro, pero podría arriesgar y ser titular.

Probables formaciones de Vasco da Gama y Boca

VASCO DA GAMA: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa; Adson, Thiago Mendes, Jair, Alan Lescano; Bruno Duarte.

BOCA: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Cuándo se juega Vasco da Gama vs. Boca

El partido entre Vasco da Gama y Boca Juniors, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, se llevará a cabo este martes 20 de octubre, desde las 21:30 horas de la República Argentina, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

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Cómo ver Vasco da Gama vs. Boca por TV

Las opciones para ver el trascendental partido entre Vasco da Gama y Boca Juniors que otorgará un boleto rumbo a la gran final de la Copa Sudamericana 2026 son: ESPN, Disney+, DSports y DGO.

El cuadro de la Copa Sudamericana