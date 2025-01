Cristiano Ronaldo negocia con un grande de Europa y podría disputar el Mundial de Clubes 2025

Cristiano Ronaldo aún no resolvió su continuidad en Al-Nassr, donde posee un contrato que lo une al elenco saudí hasta mitad de año. Si bien tiene el deseo de conseguir un título en Medio Oriente, también podría volver a celebrar en el Mundial de Clubes 2025 que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos. Pero para ello, tendrá que llegar a un acuerdo con el gigante que ya negocia.

A lo largo de las últimas horas, el portugués con pasado en Manchester United y Real Madrid apuntó contra la Ligue 1 por la supremacía de Paris Saint-Germain, y destacó que la Saudi Pro League es completamente superior. Y como si las coincidencias no existieran, se conoció que justamente el elenco en donde Lionel Messi estuvo entre 2021 y 2023 quiere tenerlo.

Por medio de su cuenta de Twitter, el periodista lusitano Pedro Almeida reveló que CR7 está negociando con PSG para sumarse en este mercado de pases y así sacudir a todo el mundo con una transferencia impensada a esta altura de la carrera del máximo goleador de la historia futbolística.

Todavía no se conocieron detalles al respecto, pero según reporta Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado, la cotización actual del nacido en Madeira es de 12 millones de euros. Cabe destacar que, a fines de noviembre pasado, Fenerbahçe marcó su interés en tener al Bicho. Pero hasta ahora no avanzó.

Cristiano Ronaldo podría jugar en PSG.

La fortuna que Cristiano Ronaldo cobra por año en Al Nassr

El portugués cobra 222 millones de euros al año en el club árabe y esto podría ser un impedimento para contratar a Cristiano debido a que supondría un gasto inmenso para Fenerbahce, que posee una billetera considerablemente menor que Al Nassr.

Los números de Cristiano Ronaldo en Al Nassr

Los números del portugués desde su llegada a Al Nassr en enero de 2023 son impresionantes. El Bicho lleva disputados 89 partidos con la camiseta del equipo árabe y su saldo es de 80 goles y 18 asistencias. Hasta el momento, el delantero no logró sumar títulos oficiales en esta institución.

Hace algunas semanas, el ex-Real Madrid aseguró que Al Nassr podría ser el último club de su carrera. “No sé si me retiraré pronto. Tal vez en dos o tres años… Probablemente me retiraré aquí en Al-Nassr“, expresó en diálogo con canal NOW.

