El resultado del partido de ida entre Argentinos Juniors y Flamengo, en el marco de los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2023, quedó completamente al margen luego de la terrorífica lesión que sufrió Luciano Sánchez luego de la involuntaria acción que desencadenó Marcelo, astro brasileño que hoy defiende la camiseta del Tricolor.

Luego de alejarse de la raya con varios lujos, el lateral brasileño se topó con la pierna del jugador del Bicho y, al inclinar todo su peso sobre la rodilla, Marcelo destrozó por completo la articulación y las imágenes son más que evidentes. Se estima que Sánchez estará fuera de las canchas, como mínimo, por diez meses. Una situación que impactó a todos este martes en el Estadio Diego Armando Maradona.

Desde Argentinos Juniors rompieron el silencio en las últimas horas, luego de que Alejandro Roncoroni, médico y secretario general de la institución de La Paternal, hiciera referencia a lo sucedido en términos profesionales. “Nunca vi algo así. Es una luxación completa de rodilla. Prácticamente es una separación entre el fémur y el peroné. Hay que hacer una reconstrucción”, dijo el experto sin poder salir de su asombro.

Además, Roncoroni le quitó responsabilidad al astro brasileño del Fluminense y se metió con otro peso pesado del Tricolor. “No me queda claro si la lesión es por la patada de Marcelo. No me surge ni me sale hacerlo cargo a Marcelo, como si en su momento ocurrió de Tevez con Ham. Lo único que da vergüenza son las declaraciones de Felipe Melo“, soltó tras los dichos del mediocampista. Una visión profesional sobre el episodio que tiene conmocionado al fútbol sudamericano.