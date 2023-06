La de este miércoles en el Estadio Monumental fue una auténtica noche de Copa Libertadores de América. Es que River Plate y Fluminense se encontraron frente a frente en medio de un contexto de extrema emotividad, con una cancha llena y mucho por jugarse.

Finalmente, el Millonario, que tenía que hacerse con los tres puntos para seguir con vida en el mencionado certamen continental, se impuso por 2-0 sobre la institución brasileña gracias a las anotaciones conseguidas por Lucas Beltrán y Esequiel Barco.

Pero claro, como en toda noche de Copa Libertadores, no pudo faltar la polémica. Y la principal se produjo cuando el partido todavía estaba 1-0 en favor de los comandados tácticamente por Martín Demichelis, con una mano de Leandro González Pirez.

Sin embargo, las autoridades del encuentro determinaron que, pese a que el esférico pegó en la mano del defensor de River, no era sancionable como consecuencia de que la misma se encontraba apoyada en el verde césped al momento del impacto.

Luego, el propio zaguero rompió el silencio en diálogo con ‘TyC Sports’ y brindó sus sensaciones: “En el momento en el que me pegó en la mano yo estaba tranquilo porque en ningún momento el brazo lo acuesto ni nada. Fue solamente un movimiento natural del juego cuando vas al piso”, comenzó señalando.

“La parte que tengo en el piso es la mano y no el brazo completo, no estoy ocupando ningún espacio extra. Yo estaba seguro de que me pega en la mano porque la pelota fue justo ahí. Wilmar Roldán acertó de muy buena forma así que felicitaciones para él”, completó González Pirez.