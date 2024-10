Un campeón del mundo fanático de Riquelme elogió a Gallardo y afirmó que River puede pasar a la final de la Copa Libertadores

River no la pasó nada bien en Brasil el pasado martes. Por la ida de la semifinal de la Copa Libertadores cayó por 3 a 0 ante Atlético Mineiro y quedó muy complicado para la revancha, la cual será el martes 29 de octubre desde las 21.30 horas en el Estadio Monumental. Los de Marcelo Gallardo saben que lo tienen difícil, pero así y todo irán en búsqueda de la hazaña que los deposite en la final del torneo más importante del continente.

Del otro lado del cuadro también hubo una goleada, pero en este caso fue bastante más abultada y la serie pareciera estar prácticamente definida. Botafogo goleó 5 a 0 a Peñarol en Río de Janeiro y metió un pie en la final de la Libertadores. Thiago Almada, campeón del mundo con la Selección Argentina, es una de las figuras del conjunto brasileño y, en diálogo con ESPN, se refirió a la posibilidad de River de clasificar a la final: “Tienen chances de pasar. Ya sabemos lo que es River, lo que es Gallardo y la clase de jugadores que tiene”.

Thiago Almada en Botafogo. (Foto: IMAGO).

¿Cuándo y dónde será la final de la Copa Libertadores?

La final de la Copa Libertadores 2024 será en Buenos Aires, más precisamente en el Estadio Monumental de Núñez. Dicho encuentro será el sábado 30 de noviembre en horas de la tarde. Si bien hubo un rumor que indicaba que, si llegaban los dos equipos brasileños el partido podría mudarse al Ciudad de La Plata o al Libertadores de América de Independiente, la realidad es que la Conmebol no contempla esa alternativa. El rumor se instaló porque las previsiones de venta de entradas son bajas en caso que los finalistas sean Atlético Mineiro y Botafogo.

Thiago Almada, fanático de Riquelme

En 2023, Thiago Almada se destacaba en Atlanta United y todavía no tenía idea que regresaría al fútbol sudamericano en 2024 para jugar en Botafogo. En ESPN le consultaron en qué equipo del fútbol argentino le gustaría jugar y el campeón del mundo no dudó: “Todos saben que si vuelvo la prioridad la tiene Vélez, pero también que tengo mucha familia hincha de Boca y soy fanático de Riquelme, así que entre las opciones que me das, jugaría en Boca”.

ver también Atento River | Marcos Acuña, a Marcelo Gallardo: “El martes, contra Atlético Mineiro, estoy como sea”