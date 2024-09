El entrenador argentino tuvo un cruce con un futbolista en plena Copa América, y por consecuencia de esto, no lo convocó para las Eliminatorias.

Luego de finalizar en el tercer puesto de la Copa América gracias al triunfo por penales ante Canadá, la Selección de Uruguay regresa a la competencia internacional para disputar la doble jornada correspondiente a las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial del 2026 en la fecha FIFA de septiembre.

Para la misma, el entrenador de la Celeste, Marcelo Bielsa, realizó varios cambios en la lista de convocados con respecto a la que disputó el certamen continental, y una de las principales novedades fue la ausencia de Agustín Canobbio, quien habría sido destratado por el Loco en un entrenamiento.

El periodista uruguayo Diego Jokas en el programa deportivo de Teledoce se refirió a esta situación, y fue él quien acusó a Bielsa de maltratar al jugador que se desempeña en Athletico Paranaense de Brasil. “Hubo un destrato en un entrenamiento a Agustín Cannobio que eso fue lo que le empezó a generar la molestia”, comenzó explicando.

Y agregó, detallando el motivo del enojo del futbolista: “Bielsa puso a Cannobio de alcanzapelotas en un entrenamiento”. Esta molestia, se vio reflejada en el futbolista en el partido por el tercer puesto ante Canadá, ya que en el mismo no ingresó y una de las cámaras captó su enojo en el banco de suplentes.

Canobbio, en un partido amistoso con Uruguay antes de la Copa América (IMAGO / ANP).

Además, a lo largo de la Copa América, Canobbio fue uno de los jugadores de campo con menor participación en el elenco Charrúa, debido a que solamente ingresó unos minutos, sobre el final del encuentro en la derrota por 1 a 0 frente a la Selección de Colombia en las semifinales.

Por esta molestia del delantero, que en zona mixta tras el partido contra Canadá reveló que no estaba enojado por el resultado, sino que por otros motivos, Bielsa decidió no convocarlo para esta doble jornada de Eliminatorias, a pesar de las numerosas bajas que tiene por los conflictos contra Colombia.

Los dichos de Agustín Canobbio en la Copa América

“Ya sabrán, no es el resultado”, comentó sin filtro el delantero, demostrando que no estaba enojado por el resultado contra Canadá, sino que era por su poca participación en la Copa América, apuntando directamente contra Marcelo Bielsa, debido a que no lo tuvo en cuenta.

Además Osvaldo Canobbio, padre del jugador, en diálogo con Minuto 1 (Carve Deportiva), también se refirió a la situación del futbolista y apuntó contra el entrenador argentino: “Él no disfrutó de la Copa América, algo raro en un jugador. Si no disfrutás estar en la Selección, algo no está bien“.

Los jugadores del fútbol argentino convocados para la Selección de Uruguay

De cara a esta fecha FIFA de septiembre, Marcelo Bielsa decidió convocar a cinco jugadores que se desempeñan en la Liga Profesional. Los mismos son: Marcelo Saracchi (Boca Juniors), Miguel Merentiel (Boca Juniors), Agustín Sant’Anna (River Plate), Nicolás Fonseca (River Plate) y Alejo Abaldo (Gimnasia de La Plata).