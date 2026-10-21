Neri Cardozo no duda: “Arruabarrena tiene cosas de Bianchi y ojalá pueda ganar la Libertadores con Boca”

En exclusiva con BOLAVIP, el volante surgido de inferiores analizó cómo está Boca y comparó al actual entrenador con el Virrey.

El presente de Boca parece ser inmejorable. Desde que asumió el Vasco Arruabarrena como entrenador, en julio del 2026, el Xeneize acumula 24 partidos disputados con 15 triunfos, 7 empates y apenas dos derrotas. Además, se encuentra como líder de la tabla anual, en semifinales de la Copa Argentina, en zona de playoffs del Clausura y acaba de sellar su clasificación a la final de la Copa Sudamericana.

Es clara la mano del técnico en este Boca. Con apenas unas semanas de trabajo, el Vasco le cambió la cara al equipo con un plantel similar al del semestre pasado, con apenas algunas incorporaciones como Leandro Lozano, Álvaro Montero, Sebastián Villa y Enner Valencia.

En cada ocasión en la que Arruabarrena es consultado sobre sus referencias como entrenador, la respuesta es siempre la misma: Carlos Bianchi. El Virrey ha sido el DT del Vasco en gran parte de su paso por Boca como jugador y se convirtió en uno de sus discípulos cuando se lanzó como técnico.

Este miércoles, luego de la clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana, BOLAVIP habló con Neri Cardozo y comparó al actual DT de Boca con el entrenador que lo hizo debutar en primera.

Neri Cardozo comparó a Arruabarrena con Bianchi

El mendocino, retirado de fútbol desde 2024, habló desde la ciudad mexicana de Mérida, donde reside actualmente, y destacó el labor del Vasco desde su llegada a Boca.

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“Arruabarrena tiene cosas de Bianchi. A mi Bianchi me hizo debutar y veo que tiene cosas de él. Esperemos que le vaya bien y que pueda jugar la Libertadores y ser campeón. Creo que es lo que la gente de Boca quiere, la última se ganó en 2007, que yo todavía jugaba en el club. Ahí salimos campeones contra Gremio y creo que la gente quiere sí o sí ganarla”, destacó Cardozo, quien ganó la sexta Libertadores con el Xeneize ante Gremio 19 años atrás.

Además, elogió el presente del equipo: “Veo bien a Boca, está jugando muy bien, ha mejorado. Es lo principal, por la gente también, y por los jugadores”.

Respecto a un diálogo actual con Juan Román Riquelme, a quien tuvo de compañero y hoy preside el club, arrojó una negativa: “No hablo con él. Tengo su número pero no hablo. Perdí mucho contacto con los jugadores de antes, porque me fui en 2009 para México y perdí contacto con muchos de ellos. En el Mundial vi a Palermo en un partido de Argentina y nos saludamos, nos pusimos a charlar. Con Carlitos Tevez lo mismo, vi a Messi y a los jugadores de la Selección, pero no soy de tener mucho contacto con ex compañeros”, explicó.

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Por último, al ser consultado sobre qué jugador del plantel actual se parece a él como futbolista, Neri Cardozo no encontró similitudes: “En Boca jugaba como extremo, pero hacía toda la banda, casi como carrilero. Creo que hoy no hay jugadores que hagan ese trabajo en este Boca, no veo alguien parecido, porque los wings de Boca son más ofensivos. En la época mía tenía que bajar sí o sí, ja. Me gustó muchísimo estar en Boca, los referentes me trataron muy bien, me cuidaron mucho”.

Los números de Neri Cardozo en Boca

El futbolista surgido en inferiores debutó en 2004 y estuvo en el club hasta 2009. En total, disputó 187 partidos, en los que anotó 26 goles, dio 28 asistencias y recibió 21 amarillas, con dos expulsiones. En cuanto a títulos, además de la Copa Libertadores de 2007, el mendocino conquistó tres Recopas, dos Copas Sudamericana y dos campeonatos locales.