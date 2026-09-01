“Mi ideal estaría en una mix entre el Boca de Bianchi y el River de Gallardo”

En diálogo con Bolavip, Nicolás Burtovoy habló sobre su carrera y los proyectos a futuro en el fútbol argentino.

Nicolás Burtovoy es uno de los tantos técnicos argentinos que se desempeñan a lo ancho del mundo y que desea volver para tener una oportunidad en el país tras trabajar durante gran parte de su carrera en la liga de México y en la de Chile.

En libertad de acción, el entrenador de 48 años se encuentra expectante de cerrar su arribo a equipos de la Primera Nacional, quienes ya se han comunicado con él para asumir de cara al cierre de la temporada, en la que se definirán tanto los descenso como la clasificación al Reducido.

En diálogo con Bolavip, el ex ayudante de campo en Arsenal de Sarandí, habló sobre sus expectativas a futuro y la idea de juego que tiene para su próximo equipo. Además, contó qué toma tanto de Carlos Bianchi como de Marcelo Gallardo para la hora de trabajar en el día a día.

–¿Con qué entrenador del fútbol argentino se identifica?

-El fútbol argentino se ha caracterizado históricamente por contar con entrenadores de una enorme capacidad, con una gran diversidad de ideas y metodologías, y creo que eso es una de las grandes riquezas que ha permitido nutrir permanentemente al fútbol internacional.

En lo personal, hoy considero que tengo un perfil y una identidad propia como entrenador, construida a partir de mi experiencia, mi recorrido y mi manera de entender el juego y la gestión de los equipos. No creo que un entrenador deba intentar copiar exactamente un modelo o identificarse completamente con una sola referencia.

Sin embargo, considero que siempre hay aspectos importantes para rescatar y aprender de los grandes entrenadores que ha dado y sigue dando el fútbol argentino. La gestión de los grupos, la capacidad para construir equipos competitivos, el desarrollo táctico, la lectura de los partidos, la adaptación a diferentes contextos y la construcción de una identidad son herramientas que permanentemente se pueden observar y analizar.

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Creo que la evolución como entrenador también pasa por tener la capacidad de nutrirse de diferentes referentes, experiencias e ideas, pero siempre llevándolas a una interpretación propia. Por eso, más que identificarme con un solo entrenador, me identifico con la búsqueda constante de construir una identidad propia, tomando aprendizajes de los grandes referentes del fútbol argentino e internacional, pero adaptándolos a mi manera de entender el juego, la gestión del grupo y las necesidades de cada proyecto.

Nicolás Burtovoy en Unión La Calera.

–¿Qué equipo del fútbol argentino tiene como referencia?

-Creo que sería difícil identificarme con un solo equipo como referencia, porque entiendo el fútbol como un proceso en permanente evolución y considero que siempre hay aspectos para observar, analizar y aprender de diferentes equipos.

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Cada club tiene su historia, su contexto, sus recursos y las características propias de los jugadores que conforman su plantel. Por eso, más que intentar copiar un modelo determinado, me interesa analizar qué herramientas y comportamientos pueden ser útiles para construir una identidad propia, de acuerdo con las necesidades y posibilidades de cada proyecto.

Del fútbol argentino tomo permanentemente diferentes referencias: la competitividad de algunos equipos, la capacidad de otros para ser protagonistas, el orden y la estructura, la intensidad, la gestión de los diferentes momentos del juego y la capacidad de adaptación a cada contexto.

Nicolás Burtovoy en Atlante.

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Creo que el conocimiento del fútbol argentino y de sus movimientos permite entender también hacia dónde está evolucionando el juego, cuáles son las nuevas demandas tácticas y físicas, y cómo se desarrollan los distintos modelos dentro de cada categoría.

Mi referencia, en definitiva, es el fútbol en general. Observar, analizar y nutrirme de diferentes equipos y estilos para tomar aquellas herramientas que considero valiosas y adaptarlas a una idea propia. El desafío no es copiar un modelo, sino construir un equipo con identidad, capaz de interpretar su contexto, potenciar las características de sus jugadores y competir de la mejor manera posible en cada situación.

–¿Cómo se prepara para su primera experiencia en el fútbol argentino?

-Me preparo con mucha responsabilidad, pero también con la confianza que me da el recorrido realizado durante estos últimos 19 años como entrenador profesional, trabajando en diferentes categorías, contextos y países.

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Si bien sería mi primera experiencia como entrenador principal dentro del fútbol argentino, considero que tengo un profundo conocimiento del medio, de sus protagonistas y de las características que presentan las diferentes categorías. Es un fútbol que conozco, que sigo permanentemente y que analizo desde hace muchos años.

Además, la experiencia adquirida en distintas ligas me ha permitido desarrollar una mirada amplia sobre el juego, la gestión de grupos y la construcción de equipos. Cada país, cada competencia y cada categoría presentan realidades diferentes, y haber transitado esos contextos me ha dado herramientas para interpretar, adaptarme y tomar decisiones.

Nicolás Burtovoy en Querétaro.

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Mi preparación se basa en el análisis permanente, el conocimiento del entorno y un bagaje acumulado durante casi dos décadas de carrera, pero también en la convicción de que el fútbol exige una actualización constante. Creo que la experiencia es importante, pero debe estar acompañada por la capacidad de seguir aprendiendo, evolucionando y entendiendo las nuevas demandas del juego.

Por eso, más que pensar en una primera experiencia, la asumo como una oportunidad para poner al servicio de un club todo el conocimiento, las experiencias y las herramientas que he adquirido a lo largo de mi carrera, con el objetivo de construir un equipo competitivo, con una identidad clara y preparado para responder a las exigencias del fútbol argentino.

–¿Su estilo de juego se acerca más al Boca de Bianchi o al River de Gallardo?

-Creo que, si tuviera que definirlo, mi ideal estaría en una mixtura de las capacidades y características que desarrollaron ambos entrenadores en sus equipos. Tanto Carlos Bianchi como Marcelo Gallardo son grandes referentes del fútbol argentino y representan modelos de conducción y construcción de equipos de enorme valor.

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De Bianchi destaco especialmente su capacidad para la gestión del grupo, la fortaleza competitiva, la claridad en los objetivos y la capacidad de sus equipos para interpretar los momentos decisivos del juego. Sus equipos tenían una identidad muy marcada y una enorme convicción para competir.

De Gallardo valoro su propuesta, la intensidad, el protagonismo, la búsqueda permanente del juego ofensivo y el desarrollo táctico de sus equipos, con una gran capacidad para adaptarse a diferentes contextos y encontrar soluciones dentro de una idea clara.

Nicolás Burtovoy en su paso por México.

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Creo que una combinación entre ambas miradas sería un ideal muy cercano al estilo que uno pretende desarrollar en el fútbol actual: una sólida gestión del grupo, una estructura colectiva fuerte y un desarrollo táctico que permita al equipo ser protagonista, competitivo y capaz de dominar la mayor cantidad de momentos del juego.

En definitiva, considero que el fútbol actual exige esa capacidad de integrar diferentes herramientas: gestionar personas, construir una identidad, organizar al equipo y, al mismo tiempo, darle libertad y recursos para interpretar y resolver las distintas situaciones que plantea cada partido.

–¿A qué juegan sus equipos y qué busca?

–Mis equipos buscan ser protagonistas desde una idea de juego ofensiva, pero siempre sustentada en el orden, la estructura y el equilibrio colectivo. Considero que el orden no limita el talento; por el contrario, es la base que permite potenciar y expresar las capacidades individuales de cada jugador dentro de una organización que fortalezca al equipo.

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Busco construir equipos capaces de dominar la mayor cantidad de momentos que presenta el juego, entendiendo y trabajando tanto la fase ofensiva como la defensiva, así como las diferentes transiciones que se producen durante un partido.

En ataque, pretendo equipos con iniciativa, capacidad para generar ventajas, interpretar los espacios y desarrollar el talento individual al servicio de una idea colectiva. En defensa, busco equipos organizados, compactos, agresivos e inteligentes, capaces de recuperar el control del juego y reducir las posibilidades del rival.

En definitiva, mi objetivo es formar equipos con una identidad clara, capaces de adaptarse a las diferentes situaciones que plantea cada partido, imponer sus condiciones sobre el adversario y competir para obtener siempre un resultado favorable.

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La trayectoria de Nicolás Burtovoy