El ídolo argentino se expresó acerca del presente que atraviesa su compatriota en un banquillo muy exigente. En conversación con Bolavip, mostró confianza en el proyecto del Pelado.

El presente de Rayados de Monterrey en el fútbol mexicano genera opiniones de todo tipo entre los hinchas y los exfutbolistas de la institución. En una conversación exclusiva con Bolavip, Neri Cardozo analizó el arranque de este ciclo y dejó en claro que la paciencia resulta clave para ver los mejores resultados en la cancha.

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El entrenador argentino asumió el cargo a inicios de julio y la tarea de acomodar el barco marcha paso a paso en la Liga MX. El equipo regio ocupa el octavo lugar de la tabla con 17 puntos en 11 partidos disputados, fruto de cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas que la ubican apenas en la zona de clasificación a la Liguilla.

El apoyo de Neri Cardozo a Matías Almeyda

Sobre esta irregularidad inicial, la voz del multicampeón con la pesada playera de Monterrey trajo calma durante: “Hasta ahora no es lo que esperamos. Yo pienso que le va a ir muy bien a Matías porque sé la clase de técnico que es; nada más hay que darle un poco de tiempo, hay que darle las herramientas o los jugadores que él vea que necesite para Monterrey. Hay que darle tiempo, es muy buen director técnico, a mí me gusta mucho. En su momento, cuando no había DT y había alguna posibilidad, yo lo que decía en mi Instagram o en una foto era que tenían que ir a buscar a Almeyda o a Coudet; a mí me gustan los dos”.

Neri también reflexionó sobre las exigencias que rodean a la institución por su poder económico y la sequía de títulos locales: “Hace muchos años que se salió campeón de la liga y, por lo que es el club y la cantidad de plata que le han metido, tendrían que haber salido campeones. Pero esto no es de uno solo. Ojalá que este año por lo menos esté ahí, con los jugadores que realmente sean necesarios y que elija Matías”.

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Entrevista completa de Neri Cardozo con Bolavip

La visión de Cardozo coincide con la idea de respaldar al cuerpo técnico en este tramo decisivo del campeonato. El margen de mejora existe y la calidad del plantel permite soñar con una levantada firme antes del cierre de la fase regular y Neri sabe de sobra lo que es trabajar bajo presión para conseguir grandes resultados, por lo que se trata de una voz más que autorizada.

Rayados encara las fechas finales del torneo con la obligación de sumar puntos vitales para asegurar su boleto directo a la fiesta grande. Por lo pronto, la confianza de las glorias de la institución permanece intacta alrededor de una conducción capacitada para devolver a Monterrey a los planos principales del futbol mexicano.

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En síntesis