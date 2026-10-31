El elogio a Leonel Flores de un ex Boca a horas del Superclásico: “Va a meter un gol, hay ilusión con él”

En diálogo con BOLAVIP, Tito Noir se rindió ante el juvenil xeneize a horas del compromiso ante River en La Bombonera.

Se viene un nuevo Superclásico y tendrá un tinte especial para el pibe Leonel Flores. Más allá de que la figura excluyente de Boca es Leandro Paredes, la ilusión ofensiva del pueblo xeneize recae principalmente en el juvenil de 19 años. Su gambeta, su toma de decisiones y su forma constante de ir siempre para adelante levanta miradas de manera constante, y en la previa del partido ante River se espera mucho de él.

Este será su primer Superclásico como profesional, aunque en inferiores disputó una extensa cantidad de duelos frente a su máximo rival. De hecho, en reserva, Flores jugó tres veces frente a River y anotó dos goles.

A horas del partido trascendental que se jugará en La Bombonera, un ex Boca que jugaba en su posición lo elogió y aconsejó, además de anticipar que le tiene fe para este domingo. Es que Ricardo Noir le levantó el teléfono a BOLAVIP y dejó sus sensaciones para esta edición del Superclásico.

Desde la tranquilidad de su Villa Elisa natal, mientras cruza la frontera a diario para Paysandú, donde trabaja actualmente en las formativas de un club uruguayo, Tito habló sin rodeos.

Tito Noir, en exclusiva con Bolavip en la previa del Superclásico

-¿Dónde lo ves el partido, Tito?

-Lo voy a ver acá, tranquilo y solo en mi casa. Ya no me gusta verlo con gente ni escuchar opiniones en pleno partido, no me gusta. Así que lo miro tranquilo.

Tito Noir en su paso por Boca, en 2009 (Reuters)

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-Más allá del Superclásico, ¿cómo ves en líneas generales a Boca desde que llegó Arruabarrena?

-Desde la llegada del técnico, desde mi punto de vista, por el momento lo veo bien, sin ser desmedido. La verdad que me gusta mucho. Pensé que le iba a costar un poco más, tanto a él como al equipo, pero la verdad que lo veo muy bien.

-Una de sus virtudes fue poner a los pibes, y uno de ellos jugaba en la misma posición que vos: Flores. ¿Qué opinás del juvenil estrella?

-La verdad que a mí me gusta mucho. Creo que la única vez que no lo vi bien fue en Brasil contra Vasco, pero después no es de tener altibajos, ni hablar. Hasta te diría que tiene mucho más gol también. En mi época no se jugaba tanto con extremos, ahora él juega más pegado a la banda y sabe que de espaldas no tiene a nadie, entonces sabe que siempre tiene que encarar al lateral. Él la verdad que lo hace de manera extraordinaria, y encima le agrega que hace unos golazos bárbaros. Hay ilusión con él.

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-¿Qué consejo se te ocurre darle?

-Si hablo de su vida personal sería una falta de respeto. Lo que sí te digo es que se lo ve un chico tranquilo. Imaginate que estaba con Messi el otro día, y en tan poco tiempo debutó en Boca y después en la Selección, cuando hace unos meses estaba en reserva. La verdad que está viviendo un sueño. La gente que lo rodea tiene que tratar de tenerlo con los pies sobre la tierra.

-¿Qué opinás de los dichos del Vasco sobre Flores en conferencia, cuándo le aconsejó vivir más cerca de Boca?

Como te digo, yo lo veo bien. Seguramente influya el tema del viaje y el descanso, porque hoy hay partidos muy seguidos; al haber tantos equipos en la liga y estar en todas las competiciones, el calendario es ajustado. Tanto tiempo viajando todos los días te cansa también, me parece bien que se lo proponga el Vasco, pero después será una decisión de vida de Flores y hay que respetarlo.

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-¿Y para el domingo cómo lo ves?

-Yo creo que gana Boca 2 a 1.

-¿Y a Flores?

-Va a meter un gol. Los goles de Boca los hacen Merentiel y Flores. De River no sé, ojalá que me equivoque y no nos hagan goles, ja.

-¿Cuáles son las claves para el partido? ¿De qué se tiene que cuidar Boca?

-Yo creo que el equipo de ellos empezó a levantar. Hay que prestarle atención a jugadores como Correa y Thiago Almada por ahí, pero yo los veo bien a los defensores de Boca, lo vienen haciendo muy bien. Y encima, al estar motivados, creo que van a andar bien.

-Si gana Boca puede asegurar la clasificación a la Libertadores que viene. ¿Creés que es el empujoncito anímico que le falta para pelear por todos los frentes que le quedan (NdR: la Sudamericana, la tabla anual, el Clausura y la Copa Argentina)?

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-Obviamente. La gente también tiene ganas de gritar campeón. Creo que si llega a ganar Boca, es difícil que se le escape el envión. Ojalá que pueda ganar el domingo y consagrarse en la Sudamericana, que hace rato que el club no tiene un título internacional.

-Son 18 años ya sin copas internacionales…

-Te pongo un ejemplo personal. Yo en el 2008 gané la Recopa y ni se había festejado. Fuimos al hotel, brindamos, comimos algo y se terminó el festejo. Por ahí inconscientemente en ese momento estaba menospreciado el campeonato. Imaginate ahora si se llega a ganar, aunque sea una Copa Argentina. Cada vez los equipos son más parejos en el fútbol argentino y se hace más difícil ser campeón.

-Estás invicto en Superclásicos y tenés el historial bastante a favor. A nivel psicológico, ¿Qué tanto influye la cuestión del historial en un partido así?

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-Mirá, me ha tocado jugar y la verdad es que ganamos todos. No solo los oficiales, sino que los amistosos también. En ese momento hasta con uno menos ganamos en el Monumental, aquel día del gol de Viatri, que nos echaron al Negro Ibarra. En ese tiempo los agarramos en el peor momento de River en la cancha de ellos; nosotros íbamos casi últimos, después terminamos saliendo campeones y River terminó saliendo último. Creo que a ellos les pasó algo parecido en el ciclo de Gallardo, pero después las rachas se cortan. Si estás en River, tenés que pensar que se va a cortar; no podés ir con otra mentalidad a jugar un partido así porque te pasan por arriba. Un Superclásico se tiene que ganar como sea. Pero bueno, ojalá que siga esta racha a favor, porque la verdad que a mí me da gusto sentarme a mirar a Boca.

Burrito Martínez, también rendido ante Flores

En diálogo reciente con BOLAVIP, el ex delantero de Boca también elogió al pibe xeneize: “Me encanta. Es como yo, va directo al hueso. No está pensando en ir para atrás, va para adelante. “Plata o mierda” era en mi época, así me educaron. Es un wing, extremo, picante y tiene esto de “plata o mierda”. Es de esos jugadores que prendés la tele para ver, y yo casi no la prendo, imaginate”.

Los convocados de Boca para el Superclásico

ARQUEROS : Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García.

: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García. DEFENSORES : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Malcom Braida.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Malcom Braida. VOLANTES : Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Carlos Palacios.

: Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Carlos Palacios. DELANTEROS: Leonel Flores, Miguel Merentiel, Alan Velasco, Sebastián Villa, Milton Giménez, Enner Valencia.