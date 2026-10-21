Neri Cardozo respaldó a Vucetich a pesar de ser el DT de Tigres: “En Rayados le tienen que agradecer”

A pesar de entrenar al clásico rival, el argentino apoyó a su exentrenador y llamó a Rayados a tener autocrítica sobre el trato a los ídolos.

El cruce de vereda de Víctor Manuel Vucetich hacia el banquillo de Tigres UANL provocó un terremoto pasional en el fútbol regiomontano. La decisión del veterano entrenador de asumir la conducción del archirrival de Rayados de Monterrey generó malestar en un sector de la afición de la Pandilla, pero la perspectiva de quienes compartieron vestuario con él aporta un matiz de sensatez necesario ante la controversia.

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En esta segunda entrega de la charla exclusiva con Bolavip, Neri Cardozo abordó la llegada del experimentado técnico al equipo Universitario. Con la franqueza de un referente que conoce los pasillos del club, el argentino le restó dramatismo al cambio de playera y recordó la profesión del profesional de fútbol por encima del colorido de las tribunas.

Neri Cardozo duro contra Rayados por “olvidar” a Vucetich

Al profundizar sobre el tema, Neri dejó reflexiones contundentes sobre la labor del entrenador: “La verdad que me alegro mucho porque yo lo conozco, hablo con él, es una excelente persona. Creo que elegiría ir a dirigir a Monterrey o estar como directivo, pero nadie le dio la posibilidad. A él le gusta estar ahí en el club con los jugadores, la verdad que está bien, es un trabajo y le surgió esta oportunidad en el Tigres; y como toda persona, tiene que trabajar”.

Y además señaló de manera contundente: “No le dan la oportunidad en el club que lo hizo grande, porque realmente la época dorada fue wow, gracias a él y gracias a eso lo conocen a nivel mundial: Monterrey fue tres veces a jugar el Mundial de Clubes. Entonces también la gente de Monterrey tiene que ser agradecida por lo que hizo él por el club, porque no creo que haya otro que haya hecho más cosas que Vucetich en Monterrey. Sí, con los jugadores y directivos, pero él era la cabeza”.

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Entrevista completa de Neri Cardozo con Bolavip

Las palabras de Cardozo cobran valor histórico al revisar el legado del técnico durante su primera y más laureada etapa. Con Vucetich al mando, Rayados conquistó dos títulos de la Liga MX (Apertura 2009 y Apertura 2010) y concretó un tricampeonato legendario de la Liga de Campeones de la Concacaf (2011, 2012 y 2013), gesta que le abrió las puertas del escaparate internacional de manera definitiva.

La falta de espacios dentro de la estructura institucional de Monterrey terminó por inclinar la balanza para que el estratega aceptara la propuesta de San Nicolás de los Garza. La necesidad de mantenerse activo en los terrenos de juego pesó más que el pasado, en una decisión estrictamente laboral que no borra los años de glorias compartidas.

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En síntesis