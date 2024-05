El próximo 14 de junio, una semana antes del inicio de la Copa América, se dará el puntapié inaugural a la Eurocopa 2024 que se disputará en Alemania. Allí, Italia parte como la campeona defensora, y si bien por su actualidad no parte como la principal candidata, la Azzurra siempre es una Selección que mete miedo en el viejo continente.

A pesar de que aún no se confirmaron a los convocados de Luciano Spalletti para la Euro, se presume que Mateo Retegui estará dentro de esta nómina, siendo el único ítalo-argentino en la lista de 26 jugadores que representarán a la Selección Italiana. Sin embargo, según trascendió recientemente, en la Azzurra están buscando otro argentino para sumar a su seleccionado.

Según informó el Diario Olé, el lateral izquierdo Julián Aude recibió un llamado de parte del equipo nacional de Italia para consultarle si tenía la doble nacionalidad y si, en caso de tenerla, le gustaría ser parte de la selección que es la vigente campeona de la Eurocopa. Cabe destacar que el surgido en Lanús sí posee la nacionalidad italiana además de la argentina.

Julián Aude en LA Galaxy (IMAGO)

A pesar de haber sido parte de la Selección sub 20, y de actualmente destacarse en la MLS jugando para Los Angeles Galaxy, Aude no se encuentra en el radar de la Selección Argentina, pero el puesto de lateral izquierdo escasea en el futuro albiceleste y perderlo en manos de Italia sería un problema a futuro para Lionel Scaloni.

Lógicamente, al estar tan cerca la Euro 2024, resultaría realmente llamativo que el conjunto italiano lo cite, aunque tampoco se descarta por completo. Esta consulta hacia Aude para sumarse a la Azzurra pareciera ser más para largo plazo. ¿Sucederá lo mismo que con Retegui en este caso?

La carrera de Julián Aude

Aude surgió de las inferiores de Lanús y debutó como profesional con solo 17 años a fines del 2020. A lo largo de tres temporadas en el Granate, el lateral izquierdo disputó 54 partidos y salió vendido al LA Galaxy a principios del 2023 a cambio de casi 5 millones de dólares.

En el conjunto estadounidense lleva 39 encuentros y en total, en los 93 cotejos profesionales que jugó en su carrera, Aude lleva 3 goles y 4 asistencias en los dos equipos en los que participó. Además, el oriundo de la ciudad de Lanús ha sido parte de los seleccionados sub 15, sub 17 y sub 20 de la Selección Argentina, sumando 20 partidos en total entre las tres categorías. Sin embargo, en la Mayor aún no ha estado cerca de ser convocado. Actualmente tiene 21 años y, de momento, ni siquiera ha estado en consideración por Javier Mascherano para los Juegos Olímpicos.

El caso Retegui y el caso contrario de Marcos Senesi

Cuando aún era el delantero titular de Tigre, Mateo Retegui fue seducido por la Selección de Italia para sumarse al plantel azzurro de la mano de Roberto Mancini y el atacante no dudó en representar a los cuatro veces campeones del mundo en lugar de Argentina.

Aude marcando a Messi en la MLS (IMAGO)

Contrariamente, Marcos Senesi tuvo la posibilidad de elegir en un mismo llamado entre Argentina e Italia, y el ex San Lorenzo tampoco titubeó para quedarse con la Albiceleste. Sin embargo, aún no ha podido tener continuidad entre los convocados, ya que fue llamado solamente en aquella ocasión de la Finalissima y el amistoso contra Estonia y, cuando fue citado nuevamente, una lesión lo dejó marginado de dicha convocatoria. Con Julián Aude, ahora, se abre un nuevo episodio entre los seleccionados de Argentina e Italia.