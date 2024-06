Cuando aún era jugador de Tigre, Mateo Retegui se ganó el llamado de Roberto Mancini para ser parte de la Selección de Italia, y el delantero ni siquiera dudó ante la oportundad de vestir la camiseta de la Azzurra. Claro, el delantero era, en ese entonces, el goleador del fútbol argentino y la sensación de la Liga Profesional.

Para la Selección Argentina no era una prioridad debido a que encima suyo aparecían futbolistas como Lautaro Martínez, Julián Álvarez y otros atacantes, por lo que Retegui optó por ser parte del conjunto italiano. En las últimas horas, su nombre volvió a resonar en su país natal no solo por su participación en la Eurocopa 2024, sino también por sus polémicas frases sobre la elección de qué selección representar durante su carrera.

Es que además de afirmar que él “siente italiano” por más que haya vivido toda su vida en Argentina porque se siente “como en casa“, Retegui se refirió a la selección albiceleste y a Lionel Scaloni: “No me ha llamado. Roberto (Mancini) me llamó y no lo pensé. Inmediatamente le dije que sí. Cuando me lo dijeron y vi la lista, dije que me subía al primer avión que salía“, señaló, en unas declaraciones que no tardaron en tomar repercusión nacional.

Este lunes, tras estos testimonios brindados a La Gazzetta dello Sport, fue su padre, Carlos “Chapa” Retegui quien salió a hablar de Mateo. El histórico entrenador del seleccionado argentino de hockey sobre césped habló en D-Sports Radio y dejó contundentes declaraciones sobre el delantero que actualmente se encuentra en el Genoa.

Las declaraciones de Chapa Retegui sobre su hijo

Primeramente, el Chapa se refirió a lo que realmente motivo a Mateo Retegui a sumarse a la Selección de Italia al expresar: “El quiebre de Mateo es cuando lo llama una gloria como Mancini. Ahí priorizó jugar para la Selección Italiana“. Respecto a cómo se siente siendo parte de la Azzurra, Retegui señaló que su hijo “ama a la Selección de Italia y lo está disfrutando a pleno“.

Mateo Retegui juega su primera Euro con Italia (IMAGO / Action Plus).

Además, enfatizó que Mateo “está haciendo un gran año” y que “estar en la Euro es una meta cumplida“, pero no dejó pasar un palo para los críticos a su hijoal sentenciar que el ex Tigre y Boca “es el único argentino que tiene la posibilidad de jugar para una Selección que tiene cuatro estrellas en la camiseta“, en una clara referencia a que Italia ganó 4 copas del mundo contra las tres de Argentina. Una picante respuesta del Chapa.

Chapa Retegui ya había sido crítico con Boca por Retegui

Hace un puñado de semanas, en diálogo con Juan Pablo Varsky en Clank Media, Carlos Retegui se refirió a la oportunidad que perdió Boca con su hijo al ser vendido directamente desde Tigre: “Lo digo tranquilo: en Boca se perdieron unos cuantos millones por no usarlo. Si le hubiera dado 50 partidos y Mateo hacía 10 goles, lo vendía en 40 millones. Lo vendía Boca directamente”, afirmó Chapa. ¿Qué opinás?

Los números de Mateo Retegui en la Selección de Italia

Desde su debut en la Azzurra, el delantero de 25 años lleva disputados un total de 9 partidos, en los que marcó 4 goles en los 441 minutos que estuvo en cancha. Además, no aportó asistencias ni recibió tarjetas. En la Eurocopa debutó en el triunfo ante Albania, ingresando desde el banco de suplentes por Gianluca Scamacca.

Grupo y calendario de Italia en la Eurocopa

Italia conforma el grupo B junto con España, Croacia y Albania, en lo que se considera el grupo de la muerte del certamen continental.

Sábado 15 de junio 16:00 – Italia vs. Albania (2-1)

Jueves 20 de junio 16:00 – España vs. Italia

Lunes 24 de junio 16:00 – Croacia vs. Italia

*Horario de Argentina