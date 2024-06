Luego del debut con victoria ante Canadá en la Copa América 2024, varios jugadores de la Selección Argentina coincidieron en un reclamo: el mal estado del campo de juego del Mercedes Benz Stadium. Uno de los más críticos fue Emiliano Dibu Martínez, quien hasta comparó esto con lo que sucede en el ‘Viejo Continente’. “Tenemos que mejorar eso o la Copa América va a ser peor que la Eurocopa“, le dijo a TyC Sports. Sin embargo, en el torneo organizado por UEFA también hubo críticas al césped de un estadio.

Las fuertes declaraciones del arquero del seleccionado argentino hicieron ruido, sobre todo por apuntar directamente contra la organización de la Copa América (CONCACAF-CONMEBOL). Pero, al utilizar la Eurocopa para comparar, no tuvo en cuenta las recientes críticas que hubo hacia uno de los recintos. Se trata del Deutsche Bank Park, o como la UEFA lo bautizó para este torneo, el Frankfurt Arena.

Esta cancha ya albergó dos partidos de la Eurocopa 2024: el triunfo de Eslovaquia ante Bélgica por 1-0 y el reciente empate 1-1 entre Inglaterra y Dinamarca. Se esperan dos partidos más de fase de grupos en este recinto (Suiza vs. Alemania y Eslovaquia vs. Rumania) y uno de octavos de final. Desde el último partido entre ingleses y daneses, no paró de recibir críticas.

Las críticas al césped del Frankfurt Arena durante la Eurocopa 2024

Así como el Mercedes Benz Stadium recibió duros comentarios de parte de la Selección Argentina, el Frankfurt Arena se volvió el blanco de las críticas de parte de la selección de Inglaterra. El entrenador Gareth Southgate habló sobre esto tras el empate ante Dinamarca con cuestionamientos al estado del campo de juego.

John Stones levantando un gran pedazo de césped (IMAGO / PA Images).

“He sido defensor y cuando juegas en un campo así te pones nervioso porque no estás muy seguro de tu equilibrio y no estás muy seguro de cuándo un momento, un resbalón podría costarle al equipo“, dijo en conferencia de prensa. Más allá de las críticas a la actuación de la selección de Inglaterra, el campo de juego no estuvo en buenas condiciones.

Hubo varias imágenes de la televisión y también de algunos medios de comunicación en donde mostraron cómo el césped del Frankfurt Arena se levantó por todo el campo de juego y dejó muchas secuelas. De hecho, durante el partido, Kyle Walker tuvo que cambiar su calzado producto de una acción en donde casi se lesiona producto de este problema.

Kasper Schmeichel y el césped del Frankfurt Arena en malas condiciones.

También se vio cómo personal de campo estuvo trabajando durante el entretiempo y luego del partido entre Inglaterra y Dinamarca colocando pedazos de césped en los lugares en donde se levantó.

Personal de campo de juego tuvo que trabajar para mejorar el césped (IMAGO / PA Images).

En las redes sociales y en los medios de comunicación no perdonaron este inconveniente con el césped. Rio Ferdinand, por ejemplo, dijo en la BBC que parecía que los jugadores “necesitaban patines” para jugar. En tanto, hinchas ingleses tuvieron comentarios más fuertes y hasta con insultos para con el estado del campo de juego. “Es una vergüenza“, “es una mier**” o “este campo va a terminar por romper tobillos“, fueron algunos mensajes.

La decisión de la UEFA por las críticas al césped del Frankfurt Arena

A partir de las críticas de la selección inglesa, la UEFA, organismo que regula el fútbol europeo y organiza la Eurocopa, sacó un comunicado por los problemas con el estado del campo de juego del Frankfurt Arena.

“La UEFA y sus consultores independientes de campos han estado trabajando estrechamente con el equipo de campo en Frankfurt en la preparación del torneo para garantizar condiciones de juego óptimas y han visto la calificación general del campo mejorar consistentemente a lo largo del transcurso de la temporada anterior“, dijeron.

“Existe un plan de mantenimiento detallado para abordar problemas específicos y mejorar aún más la calidad antes de los próximos partidos en el lugar“, cerró el comunicado. Esta cancha tiene un nuevo partido el próximo domingo 23 de junio cuando se enfrenten Alemania y Suiza en el último partido del grupo A.