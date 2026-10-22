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Europa League

Alineaciones de Viktoria y Levski Sofia para el duelo de la jornada 3 de la Europa League

Viktoria y Levski Sofia se enfrentan este jueves 22 de octubre en el Doosan Arena por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Viktoria vs. Levski Sofia, Europa League
Viktoria vs. Levski Sofia, Europa League

Viktoria recibe a Levski Sofia este jueves 22 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Europa League, se disputará en el Doosan Arena. Viktoria viene de caer 1-2 ante Ferencvaros y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Levski Sofia viene de empatar 1-1 con Nijmegen y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Viktoria y Levski Sofia

Viktoria (4-2-3-1): Dominik Ťapaj, Adam Gabriel, Filip Prebsl, Sampson Dweh, Merchas Doski, Patrik Hrošovský, Jiří Panoš, Stefan Pirgić, Amar Memić, Christophe Kabongo, Alexandr Sojka. DT: Radoslav Kováč.

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Levski Sofia (4-3-3): Svetoslav Vutsov, Aldair Neves Aldair, Kristian Dimitrov, Christian Makoun, Maicon, Mehdi Moubarik, Marko Grujić, Sérgio Araújo, David Kusso, Reinaldo, Francisco Everton Mota de Castro. DT: Julio Velázquez.

La previa de Viktoria y Levski Sofia: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 22 de octubre
  • Hora: 16:00 (hora de Argentina)
  • Estadio: Doosan Arena
  • Historial: 2 cruces — Viktoria ganó 2, Levski Sofia ganó 0 y empataron 0
  • Último antecedente: 10/02/2014: Levski Sofia 0-3 Viktoria
  • Próximo partido de Viktoria: vs. Lillestroem, jueves 5 de noviembre
  • Próximo partido de Levski Sofia: vs. Jagiellonia, jueves 5 de noviembre
Redacción Bolavip
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