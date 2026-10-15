Dónde ver EN VIVO Ferencvaros vs. Viktoria por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Ferencvaros y Viktoria se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Ferencvaros es local ante Viktoria este jueves 15 de octubre por la segunda jornada de la Europa League.

Ferencvaros llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Viktoria tratará de dar el golpe.

Horario del partido

Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Ferencvaros viene de ganar 3-1 como visitante ante Celtic. El equipo ocupa el puesto 6 con 3 puntos.

Viktoria perdió 0-3 como local ante Union Saint-Gilloise en la fecha anterior. Viktoria está 34° en la tabla con 0 puntos.

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El historial entre Ferencvaros y Viktoria

Ferencvaros y Viktoria se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 1 triunfo de Ferencvaros, 2 de Viktoria y 2 empates.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/09/2025 Ferencvaros vs. Viktoria 1-1 UEFA Europa League 20/02/2025 Viktoria vs. Ferencvaros 3-0 UEFA Europa League 13/02/2025 Ferencvaros vs. Viktoria 1-0 UEFA Europa League 25/01/2024 Ferencvaros vs. Viktoria 1-3 Club Friendlies 16/01/2023 Viktoria vs. Ferencvaros 0-0 Club Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 16:00 hs

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 13:45 hs

NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

En síntesis