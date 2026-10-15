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Europa League

Dónde ver EN VIVO Ferencvaros vs. Viktoria por la jornada 2 de la Europa League: TV y streaming online

Ferencvaros y Viktoria se enfrentan este jueves 15 de octubre, por la jornada 2 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Ferencvaros vs. Viktoria, Europa League
Ferencvaros vs. Viktoria, Europa League

Ferencvaros es local ante Viktoria este jueves 15 de octubre por la segunda jornada de la Europa League.

Ferencvaros llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Viktoria tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Ferencvaros viene de ganar 3-1 como visitante ante Celtic. El equipo ocupa el puesto 6 con 3 puntos.

Viktoria perdió 0-3 como local ante Union Saint-Gilloise en la fecha anterior. Viktoria está 34° en la tabla con 0 puntos.

El historial entre Ferencvaros y Viktoria

Ferencvaros y Viktoria se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 1 triunfo de Ferencvaros, 2 de Viktoria y 2 empates.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/09/2025Ferencvaros vs. Viktoria1-1UEFA Europa League
20/02/2025Viktoria vs. Ferencvaros3-0UEFA Europa League
13/02/2025Ferencvaros vs. Viktoria1-0UEFA Europa League
25/01/2024Ferencvaros vs. Viktoria1-3Club Friendlies
16/01/2023Viktoria vs. Ferencvaros0-0Club Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Hoffenheim vs. Beşiktaş — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Rennes vs. OFI Crete — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Benfica vs. Celtic — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Celta vs. Juventus — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Marseille vs. Olympiacos — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Nijmegen vs. Levski Sofia — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Jagiellonia vs. Ararat — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Zagreb vs. Anderlecht — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Bournemouth vs. Sturm Graz — jueves 15 de octubre, 16:00 hs
  • Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
  • Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 13:45 hs
  • NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 16:00 hs
  • Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Ferencvaros y Viktoria se enfrentan este jueves 15 de octubre por la jornada 2 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Ferencvaros suma 3 puntos tras vencer a Celtic.
  • Viktoria suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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