Viktoria y Benfica se enfrentan este jueves 26 de noviembre en el Doosan Arena por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Viktoria recibe a Benfica este jueves 26 de noviembre desde las 14:45 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Doosan Arena. Viktoria viene de ganarle 1-0 a Lillestroem y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Benfica viene de ganarle 3-1 a Lech Poznan y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

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