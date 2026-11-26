Juventus recibe a Omonia este jueves 26 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Allianz Stadium. Juventus viene de ganarle 2-1 a AZ Alkmaar y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Omonia viene de caer 1-3 ante Nijmegen y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Juventus y Omonia
Juventus (4-2-3-1): Neto, Zeki Çelik, Federico Gatti, Gleison Bremer, Andrea Cambiaso, Teun Koopmeiners, Nick Woltemade, Pape Matar Sarr, Francisco Conceição, Randal Kolo Muani, Jérémie Boga. DT: Luciano Spalletti.
Omonia (4-3-3): Thomas Kaminski, Mihlali Mayambela, Senou Coulibaly, Ľubomír Šatka, Jean-Kévin Duverne, Panagiotis Andreou, Florin Tănase, Mateo Marić, Ewandro Costa, Loïs Diony, Jaden Sean Montnor. DT: Henning Berg.
Bajas y ausentes de Juventus y Omonia
Juventus:
- Pierre Kalulu (lesión en el muslo)
- Nicolás González (lesión en el gemelo)
- Kenan Yildiz (ausencia; vuelve a fines de diciembre de 2026)
- Manuel Locatelli (lesión de meniscos; vuelve a fines de marzo de 2027)
- Khéphren Thuram (ausencia; vuelve a mediados de enero de 2027)
- Kamil Grabara (rotura de ligamentos cruzados)
- Edon Zhegrova (ausencia; vuelve en 4 fechas)
- Arkadiusz Milik (ausencia)
Omonia:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
La previa de Juventus y Omonia: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 26 de noviembre
- Hora: 17:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Allianz Stadium
- Próximo partido de Juventus: vs. Hapoel, jueves 10 de diciembre
- Próximo partido de Omonia: vs. Celtic, jueves 10 de diciembre