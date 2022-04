Apenas finalizó la participación de la Selección Argentina en la última gira por Eliminatorias, donde la Albiceleste se enfrentó contra Venezuela en La Bombonera y ante Ecuador en Guayaquil, los futbolistas abandonaron la concentración y regresaron cada uno a sus clubes para ya ponerse a punto de cara a lo que sería el regreso a las competiciones por liga, las cuales se vieron totalmente frenadas para que se definan las últimas plazas para Qatar 2022.

Naturalmente, dentro de este grupo están incluídos Messi, Di María y Paredes, quienes desde el jueves ya se encuentran en París para estar a dispocisión de Mauricio Pochettino para seguir buscando el título de la Ligue 1 en Francia.

Sin embargo, a 24 horas de lo que era el pitazo inicial del partido contra el Lorient, se supo que el Fideo no sería tenido en cuenta por un problema físico. Esto ya despertó las alertas en la Selección Argentina e hicieron mirar lo que ocurría en París con sus jugadores, y más todavía luego de la lesión que sufrió Paredes en los primeros minutos del partido ante Lorient.

El volante de la Selección se estaba luciendo en el PSG siendo clave desde la recuperación y el primer pase, ya que incluso fue importante para el primer gol del conjunto parisino, convertido por Neymar y con participación de Messi. Pero minutos más tarde, tuvo una pelota dividida con un rival y ante un roce, sintió un pinchazo en la zona de la ingle.

Tras un instante en el cual estuvo tendido en el suelo por el dolor, Paredes se incorporó y le pidió el cambio a Pochettino por prevención. En su lugar ingresó el neerlandés Giorginio Wijnaldum y, si bien a priori no parece grave, que lo haga abandonar el campo y su gesto de molestia en la cara al salir no dieron buen augurio. ¡Qué no sea nada, Lea!