La Selección Argentina tiene la cabeza puesta en Qatar 2022 y Lionel Scaloni continúa diagramando la lista final para dar pelea en el Mundial. Mientras tanto, uno de los que más terreno ha ganado en el último tiempo fue ovacionado ¡en Inglaterra! Sí, a lo Kun Agüero, aunque en la vereda de enfrente. ¡Tremendo reconocimiento!

Dibu Martínez, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez son la columna vertebral de la Scaloneta y tienen su pasaje en el bolsillo. Y aunque Scaloni no dio más detalles, por rendimientos en sus equipos, hay otros futbolistas que comienzan a pensar en la Copa del Mundo.

"Argentino, argentino": el jugador de la Scaloneta que se ganó la ovación de los ingleses

Mientras Manchester United superaba a Southampton por la cuarta fecha de la Premier League, Lisandro Martínez fue ovacionado por toda la parcialidad visitante. Sí, apenas unos meses después de llegar proveniente del Ajax, desde la parcialidad de los ingleses bajó el "argentino, argentino". ¡Una locura!

Claro que el reconocimiento no fue un regalo de la gente. El ex Defensa y Justicia fue la gran figura del partido, no perdió ningún duelo mano a mano, no hizo ni una falta y ganó cinco duelos aéreos (el más destacado entre los de su equipo). ¡Los números de un crack!