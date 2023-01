Desde hace ya un tiempo, cuando Scaloni comenzó a convocar a varios integrantes de la Selección Argentina Sub-20 a la mayor, muchos de estos chicos comenzaron a hacer lo imposible por sumar minutos como profesional para sumarse cuanto antes al plantel de manera definitiva.

Con este objetivo y mientras algunos jugadores como Ale Garnacho, Luka Romero o Matías Soulé lograron asentarse como titulares o suplentes en sus equipos, hubo otros casos en donde tuvieron que salir a préstamo a conjuntos inferiores para poder seguir sumando minutos en su desarrollo.

Es así como Franco Carboni, lateral izquierdo que pertenece al Inter, decidió jugar en el Cagliari de la Serie B a comienzo de la temporada. Sin embargo, tras 14 partidos decidió rescindir su contrato y será nuevo jugador del Monza que marcha décimo tercero en Primera con el objetivo de salvarse del descenso.

Con una cesión que durará una temporada y media, hasta junio del 2024, el jugador surgido en Lanús buscará destacarse en uno de los equipos sorpresa de la Serie A para poder ganarse un lugar en la convocatoria de Lionel Scaloni de cara a los amistosos de marzo o las eliminatorias de julio.

Vale destacar que Franco Carboni fue uno de los convocados por Javier Mascherano para el Sudamericano Sub-20 que la Selección Argentina disputa actualmente en Colombia. Una citación que no fue efectiva ya que el ahora ex equipo del lateral no quiso cederlo.