En el último mercado de pases, Marcelo Gallardoaprovechó para jerarquizar al plantel que había dejado Martín Demichelis tras su partida, pero además le dio vía libre a algunos jugadores que no iban a tener lugar en River. En un principio, resultó extraño, pero con la llegada de un nuevo entrenador, era lógico que hubiese intérpretes que no fueran de su agrado.

Así como emigró Sebastián Boselli, también se produjeron las salidas de Felipe Peña Biafore y la de Franco Carboni. Tras regresar hacia Europa, donde firmó a préstamo con Venezia, el lateral izquierdo que pertenece a Inter de Milán no dejó una buena impresión en el entrenador Eusebio Di Francesco. Y durante las últimas horas, se conoció el motivo.

Según pudo confirmar el sitio italiano Tuttofantacalcio, Carboni no será utilizado en su posición natural. Pero tampoco será de los habituales titulares: “En Venezia jugará como extremo izquierdo en el mediocampo de cuatro”, indicaron. Y esto está relacionado a que Francesco Zampano es el lateral izquierdo que prefiere el entrenador: “Empieza antes que él en la jerarquía de Di Francesco, por lo que el joven argentino no será titular por el momento”. Y revelaron que desde el cuerpo técnico no pretendían al argentino de 21 años: “Dado su pobre desempeño en el área de bonificación, desaconsejamos su compra”.

Sin duda alguna, no es para nada bueno el presente del futbolista que hizo inferiores en Lanús. Sabe que corre muy por detrás en la consideración de Di Francesco y que durante la temporada en la que esté cedido a préstamo deberá pelearla muchísimo para tener rodaje.

Franco Carboni no la pasa bien tras irse River.

Franco Carboni habló de su salida de River

Marcelo Gallardo fue quien le manifestó a Franco Carboni que no iba a tenerlo en cuenta, por lo que el futbolista buscó la rescisión de su contrato para retornar hacia Europa: “Me fue sincero, me dijo que había muchos jugadores y que me podía quedar a pelearla, pero le dije que podía llegar a tener esta posibilidad y que en los próximos días lo íbamos a hablar, y tomé la decisión de irme para allá”, indicó en diálogo con ESPN.

Por último, habló sobre la chance de regresar al fútbol argentino: “Me gustaría volver, acá está toda mi familia y obviamente me quedó un poco el no poder jugar acá. Obviamente puede ser. Ahora voy a Italia, estoy agradecido con que voy a jugar en la Serie A y espero poder jugar”.

Los dos amistosos que jugó Carboni en River

Sin tener la posibilidad de jugar un partido oficial, el lateral izquierdo, que ni siquiera ingresó en la lista de buena fe de la Copa Conmebol Libertadores, jugó dos encuentros amistosos con la camiseta de River, en el empate 1 a 1 contra Millonarios de Colombia y en el triunfo 3 a 1 ante Olimpia de Paraguay.

En las dos oportunidades, el futbolista que pertenece al Inter, ingresó desde el banco de suplentes para jugar como lateral izquierdo. En total, estuvo 41 minutos en cancha y recibió una tarjeta amarilla.