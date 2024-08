Con la llegada de Marcelo Gallardo a River, algunos de los jugadores que llegaron en este mercado de pases de la mano de Martín Demichelis, perdieron lugar en la consideración y es por eso que podrían irse de la institución en los próximos días en búsqueda de mayor protagonismo en otro club.

Uno de estos casos es el de Franco Carboni, el lateral izquierdo que llegó a préstamo proveniente de Inter, y que abandonó a la institución sin siquiera hacer su debut oficial, ya que ahora se convertirá en nuevo refuerzo del Venezia de la Serie A de Italia. En la previa de su viaje, el futbolista habló con ESPN y allí contó el motivo de esta decisión.

“Fue un paso corto. Obviamente vine con expectativas, pero hablé con Marcelo hace unos días y también hablé ayer. Me podría haberme quedado a pelearla ahí, pero gracias a Dios salió esta posibilidad de Italia”, comenzó el lateral izquierdo de 21 años al hablar de su salida de River.

“Me llamaron de la Serie A, de Venezia y tomé la decisión de volver para allá. Obviamente me hubiera gustado jugar acá, pero tomé la decisión de ir para allá. De común acuerdo con River decidimos que era lo mejor para mí”, siguió respecto a la oferta que recibió del fútbol de Italia.

Franco Carboni en su paso por River.

Y agregó contando la charla que tuvo con Marcelo Gallardo: “Me fue sincero, me dijo que había muchos jugadores y que me podía quedar a pelearla, pero le dije que podía llegar a tener esta posibilidad y que en los próximos días lo íbamos a hablar, y tomé la decisión de irme para allá”.

Por último, habló sobre la chance de regresar al fútbol argentino: “Me gustaría volver, acá está toda mi familia y obviamente me quedó un poco el no poder jugar acá. Obviamente puede ser. Ahora voy a Italia, estoy agradecido con que voy a jugar en la Serie A y espero poder jugar”.

Los dos amistosos que jugó Carboni en River

Sin tener la posibilidad de jugar un partido oficial, el lateral izquierdo, que ni siquiera ingresó en la lista de buena fe de la Copa Conmebol Libertadores, jugó dos encuentros amistosos con la camiseta de River, en el empate 1 a 1 contra Millonarios de Colombia y en el triunfo 3 a 1 ante Olimpia de Paraguay.

En las dos oportunidades, el futbolista que pertenece al Inter, ingresó desde el banco de suplentes para jugar como lateral izquierdo. En total, estuvo 41 minutos en cancha y recibió una tarjeta amarilla.