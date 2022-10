PSG vs. Benfica. Champions League. Partido determinante. Argentina vs. Brasil. El cruce entre Enzo Fernández y Neymar tenía todos los condimentos desde un comienzo y terminó muy caliente. A pesar de que el argentino se acercó para hacer las pases, el brasileño no aceptó sus disculpas y se marchó enojado. Casi 24 horas después, el ex River metió más leña al fuego con un posteo...

"No te hice nada", sostuvo Enzo mientras se reía y se alejó lentamente tras el pitazo final. Aunque Neymar no la dejó allí y comentó algo que el volante de Benfica prefirió aclarar. "No te dije pelot*udo", se lee claramente en los labios del volante de la Selección Argentina. Luego, cada uno por su lado, se retiraron de la charla con todo acordado. Aunque ojo, horas más tarde Fernández aprovechó su Instagram para tirar un palito.

El picante posteo de Enzo Fernández tras el cruce con Neymar por Champions

Luego del cruce en el que el ex River se fue más a gusto que el ex Barcelona, el de la Albiceleste subió a su cuenta de Instagram un largo carrete de fotos. Entre ellas, dos yendo al piso contra Neymar que enloquecieron a sus seguidores. Los comentarios no tienen desperdicio. ¡Qué viva el folclore!

"Pegue, Enzo, pegue", "te llevaste un Neymar en el bolsillo" y "qué suerte la de Neymar, conoció a Enzo", fueron algunos de los comentarios más destacados. Y sí, ya los argentinos imaginan un duelo ante Brasil en Qatar con los dos protagonistas frente a frente. ¡Qué viva el fútbol!