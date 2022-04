Marcelo Bielsa es uno de los ídolos más grandes de la historia del Leeds. Por sus enseñanzas, su forma de ver el fútbol y el ascenso a la Premier League, el DT argentino se ganó el corazón de todo el pueblo inglés. Y este sábado 16/4, a casi dos meses de su partida del primer equipo por no encontrarle la vuelta en una temporada compleja, los hinchas tuvieron un increíble gesto a domicilio para el Loco.

Después de que un fanático encargue una estatua del DT y la done al club, de las canciones que demuestran idolatría y varias muestras de afecto en tierras europeas, los simpatizantes del Leeds tuvieron un gran gesto en la Argentina y sorprendieron al rosarino.

En inesperado gesto a domicilio de los hinchas de Leeds para Bielsa

Demostrando que también adoptaron su locura, los hinchas juntaron dinero a través de las redes sociales y pagaron una publicidad de una página en La Capital de Rosario para homenajear al entrenador que los devolvió a la Premier League. En español, con algunas frases en inglés y con gran sentimiento, expresaron su agradecimiento.

"Thank You Marcelo" fue el título imponente y también una de las pocas frase en inglés. A partir de allí comenzó la parte emotiva: "Nos paramos bajo el sol de agosto de 2018 hipnotizados por un fútbol que no sabiamos que era posible. Y volvimos a sentir algo. Nos recordaste que el fútbol puede ser hermoso, y que

un equipo puede ser más grande que la suma de sus partes. El de al lado antes que uno mismo. Side before self. Y nos diste mucho más que fútbol. Nos quiaste a través de una pandemia y nos acercaste mientras estábamos separados".

El texto no se detiene ahí, sigue tocando el corazón de los futboleros: "Nos mostraste que la integridad y la decencia importan, tanto en los buenos tiempos como en los malos. Aceptaste nuestros miedos y convertiste nuestra desesperación en esperanza, y a nuestros futbolistas en héroes. Nos mejoraste a todos. Restauraste nuestro orgullo, nos diste alegria y creaste preciosos recuerdos que durarán toda la vida. Y fue hermoso, Marcelo. Y siempre será tan hermoso. Gracias".

+Así salió este sábado la página para Bielsa en La Capital de Rosario